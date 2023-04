ETO FC Győr - Puskás Akadémia FC

Előzetes - Szerdán este nyolc órakor Budapesten, az Új Hidegkuti-stadionban rendezik a Simple Női Kupa döntőjét, melynek egyik résztvevője a tavalyi sorozatban győztes ETO FC Győr. A címvédő zöld-fehérek tavaly szintén az MTK otthonában játszhattak a kupa fináléjában, de akkor egy másik zöld-fehér gárda, a Haladás volt az ellenfél.

A Rába-partiak esélyeshez méltó játékkal, Nagy Fanni 60. percben lőtt találatával szerezték meg a trófeát, amit nyilván szeretnének ezúttal is el­- hódítani.

A Halász Kinga irányította felcsútiak az ETO-hoz hasonlóan a kupa 4. fordulójában csatlakoztak a küzdelmekhez, s előbb a DVTK-t (2–0), aztán a Kelen SC-t (3–0) győzték le, majd az elődöntőben – tizenegyesekkel – a Ferencvárost búcsúztatták nagy bravúrral.

A Dörnyei Balázs vezette győriek a kupában az MTK-t (4–2), aztán a Szekszárdot (4–0), majd a Haladást (3–1) legyőzve jutottak a fináléba.

A két együttes az NB I mostani kiírásában tavaly októberben 2–2-es döntetlent játszott Győrben, Felcsúton pedig most szombaton – épp a kupadöntőt követően – találkoznak majd újra egymással.

„A Puskás egy folyamatosan fejlődő együttes, tele válogatott játékossal. Ellenfelünknek két finn, s egy-egy amerikai és brazil labdarúgója is van. A két keret átlagéletkorában nincs nagy különbség, ami viszont mellettünk szólhat, az a tavaly megszerzett rutin a győztes sorozatban. Betegségek, sérülések miatt sajnos nem a legideálisabb körülmények között készülhettünk a fináléra, de bízom benne, a szerdán pályára lépő keret mindent megtesz a győzelemért. Bízom abban is, hogy ezúttal is sok győri szurkoló kíséri majd el a csapatatot, hiszen szeretnénk nekik és minden győri sportbarátnak örömet szerezni, mivel a város csapatai közül már csak nekünk maradt esélyünk arra, hogy kupát nyerjünk” – mondta a döntővel kapcsolatban Horváth Cs. Attila, a győriek szak­ágvezetője.