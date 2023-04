Kelen SC -ETO FC Győr 0-4 (0-2)

Budapest, Simple Női Liga labdarùgò-mèrkôzès. V.: Hegyi.

Kelen SC: Bokros - Ramor, Ónodi, Bederna, Végh D., Csutoros, Bernhardt Bettina, Ambach, Végh K., Tóbik, Bernhardt Barbara. Vezetőedző: Kun István.

ETO FC Győr: Boròk (Török, 75.p) - Koziupa, Kovács L., Savanya, Vida, Herczeg, Süle, Khimych, Öreg, Cameron (Petrovics, 67.p) Siklér (Hollingsworth, 67.p). Vezetőedző: Dörnyei Balàzs.

Gsz.: Savanya 2, Süle, Khimych.

A kezdéstől nagy fölényben játszott a győri együttes, de az első fél órában, csak kevés helyzetet tudott kialakítani a szervezetten védekező hazaiak ellen. A 34. percben egy felívelt labdát röviden fejeltek ki a hazaiak, Süle pedig 20 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 0-1. A 38. percben egy szöglet után Savanya elé került a labda, aki 22 méterről, okosan csavart a jobb felső sarokba. 0-2. A 45. percben Herczeg távoli lövése a felsô lécen csattant. A 48. percben egy szép győri akciót követően, Khimych hagyott ki nagy helyzetet. A 61. percben egy formás ETO támadás végén, Németh L. lövését hárította bravúrral Bokros. A 62. percben Savanya 24 méteres szabadrúgásból csavart a jobb felső sarokba. 0-3. A 74. percben Khimych erőszakossága eredményezte a negyedik győri gólt. 0-4. A hajrában előbb Süle, majd Sali szerezhetett volna gólt, de az eredmény már nem változott.

Dörnyei Balázs: - A három pontnak örülünk, és persze annak is, hogy megint nem kaptunk gólt, a játékunk pedig még tovább fog fejlődni. Öröm az is, hogy a játékosaink pozitív élménnyel mennek a válogatottba, és bízom benne, hogy hasonlóan érkeznek is vissza.