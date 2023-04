Az eddigi egyetlen bajnoki címét 2012-ben szerző győriek a nagyszünet előtt egy pontra is megközelítették a tavaly Euroliga-győztes Sopront. A fordulást követően a vezetést is átvették, a negyed hajrájában azonban újra ötpontos különbséget alakított ki a Sopron, amely márciusban begyűjtötte 11. aranyérmét a Magyar Kupában. A záró felvonásban 73–70 után ellépett a Sopron az elfáradni látszó házigazdáktól, így végül 12 ponttal kerekedett vendéglátója fölé.

A Sopron pénteken hazai pályán akár le is zárhatja az egyik fél harmadik sikeréig tartó finálét. A győriek azonban nyilván mindent megtesznek azért, hogy életben tartsák reményeiket, bár megfogyatkozva jóval nehezebb dolguk lesz még úgy is, hogy a hazaiak Határra és Epoupára nem számíthatnak.

Cziczás László: – A meccs után gratuláltam a csapatnak, mert bár megint megfogyatkoztunk, hatalmasat küzdöttünk. Köszönjük szurkolóinknak, akik megint fantasztikus hangulatot teremtettek, reméelm, aki ma kint volt, a következő szezonban is a lelátóról buzdít bennünket. Péneteken azért még utolsó erőtartalékainkat megpróbáljuk előszedni.

Aaryn Ellenberg: – A jó teljesítményemet elcseréltem volna egy győzelemre. összességében a csapat játékára, küzdésére sem lehet panasz, ebből építkezve megyünk Sopronba, ahol megpróbálunk nyerni.

Gáspár Dávid: – A végeredmény alapján akár sima sikernek is tűnhet, de nem volt az, a győriek remekül harcoltak. Mindkét együttes sokkal jobban támadott most, mint Sopronban, kulcs volt, hogy sikerült a második félidőben megfékezni kicsit Ellenberget, de a hazaiaknak így is maradtak azért jó játékosaik.

Jelena Brooks: – A soproninál is fizikálisabb meccs volt, melyet összességében azért megérdemelten nyertük meg. Pénteken Sopronban mindenképpen szeretnénk befejezni a párharcot, hosszú szezon volt, jó lesz, ha véget ér.