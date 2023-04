A görög szakember a soron következő összecsapás kapcsán azt fejtegette, hogy a két együttes az előző mérkőzéseken taktikailag alaposan megismerte a másik játékát, túl nagy meglepetést nem tudnak egymásnak okozni majd a felek, tehát sok múlik majd az akarati, a mentális tényezőkön.

Mint mondta, a párharc eddigi összes mérkőzése szoros volt, nüanszokon dőlt el.

Azzal kapcsolatban, hogy a keddi zalaegerszegi bravúrgyőzelem – az SKC a szezon során először győzte le a zalaiakat – jelenthet-e lélektani előnyt, azt fejtegette: „Az első mérkőzést tudjuk, milyen vitatható körülmények között vesztettük el, a másodikon, Sopronban pedig lényegében egy tripla döntött a ZTE javára, így eddig sem éreztem lélektani hátrányban a csapatot. A harmadik meccstől kezdve viszont egyértelműen úgy vagyunk a párharccal, hogy minden mérkőzés egy döntő. Most a másodikat kell hozni itthon. Játékosaim már többször is bizonyították, ilyen helyzetekben mire képesek egyénileg és csapatként. Szurkolóink eddig is, itthon és idegenben egyaránt rengeteget segítettek, biztos vagyok benne, hogy a keddi győzelmünk után telt ház előtt játszhatunk, és szurkolóink buzdítása ezúttal is rengeteget segíthet, főleg a nehéz helyzetekben. A cél egyértelmű: győzni akarunk, ezzel kiharcolni az ötödik mérkőzést.”