A Simple Liga 18. fordulójában rangadót rendeznek szombaton 12.30 órától, hiszen az élvonalbeli bajnokság jelenlegi második helyezettje, az ETO FC Győr a listavezető Ferencvárost fogadja a győri stadionban.Dörnyei Balázs, a győri zöld-fehérek mestere korábban a Ferencvárosnál is tevékenykedett, egyébiránt öt bajnoki címet szerzett a fővárosiakkal.

– Több mint egy éve Győrben dolgozom és már többször meccseltem is a Fradi ellen, így ebben a tekintetben semmi különös várakozás nincs bennem – kezdi Dörnyei Balázs. – Annál inkább van a szokatlan kezdési időpont miatt, de az, hogy a stadion centerpályáján játszunk a televízió kamerái előtt, ez inkább feldob engem és a lányokat is.”

Az ETO eddig remekül teljesített a tavaszi szezonban, hi- szen minden mérkőzését meg- nyerte, ráadásul 717 perce(!) nem kapott gólt a bajnokságban.

– Örülünk az eddigi jó eredményeinknek és ezeket szeretnénk folytatni – mondja a vezetőedző. – Nehéz sorozat előtt állunk, hiszen szombaton a listavezető Ferencvárost fogadjuk, majd pedig szerdán este a Magyar Kupa döntőjében a Puskás Akadémiával találkozunk, aztán jövő szombaton Felcsúton lépünk pályára. Nem zökkenőmentes a felkészülésünk, mert a játékosaink közül többen bajlódnak betegséggel, illetve sérüléssel, elég szűk keret áll a rendelkezésemre. A januárban a Bundesligából hazatért támadónk, Kocsán Petra makacs ülőideg-gyulladása miatt eddig nem tudott játszani, bízom benne, hogy a kupadöntőben már legalább tizenöt-húsz percre beállhat és segíthet bennünket. A gólerős játékos leigazolását kifejezetten szorgalmaztam, mert amellett, hogy jó futballista, kifejezetten szereti a kiélezett helyzeteket és nagy tétnél is jó teljesítményre képes"

Ősszel a Fradi otthonában súlyos, 4–0-ás vereséget szenvedett az ETO a bajnokságban, a győri lányokat emiatt is fűtheti a visszavágás vágya.

– Akkor megijedtek a lányok a mérkőzés hangulatától, a pályán szinte semmit sem kaptam vissza abból, amit előzetesen megbeszéltünk. Biztos vagyok benne, hogy ez most másként lesz. Természetesen szombaton győzni szeretnénk a Ferencváros ellen, le tudjuk majd mérni azt is, hogy játékban és mentálisan mennyit fejlődött a csapatunk fél év elteltével. A számszerű eredmény mellett ez is legalább olyan fontos számomra – említette végül Dörnyei Balázs.