12. perc: Kovács Milán 24 méteres lövése után Kovácsikról Soltész elé pattant a labda, aki a jobb oldalon, kiszorított helyzetből az ismétlésnél ballal 6 méterről a kapu közepébe lőtt. 1–0.

16. perc: Soltész jobb oldali szöglete után a hosszú saroknál érkező Hudák fejelt 6 méterről, a labda Csontos combján megpattanva a bal alsó sarokba perdült. 2–0.

18. perc: Medgyes tört kapura középen, elhúzta a labdát a kimozduló Kovácsik mellett, majd 12 méterről a kapu közepébe helyezett. 3–0.

75. perc: Medgyes cselezett, majd utána középre játszott, a menteni szándékozó Csontos pedig szerencsétlen mozdulattal saját kapuja közepébe sodorta a labdát. 4–0.

Igazi futballhangulat előzte meg a szomszédvári csapatok Marcal-parti mérkőzését, hiszen – az éppen aktuális helyezésektől függetlenül –mind a játékosok, mind pedig a szimpatizánsok körében egészséges rivalizálástól kísért presztízs ez a párosítás.

Villámrajtot vett a hazai csapat, már bő negyedóra elteltével háromszor sikerült bevennie a zöld-fehérek kapuját. A gólok sorát a mostanában remek formát mutató Soltész nyitotta meg, majd Hudák fejesét követően Csontos szerencsétlen mozdulata után nőtt az előny, míg a harmadik találatnál Medgyes egyéni akcióját kell dicsérni.

A félidő hátralévő részében kissé kiegyenlítődött a játék, de többször nem zördültek meg a hálók. A zárópillanatokban Soltész mesteri passza után Szegi növelhette volna az előnyt, de óriási helyzetben nem találta el a labdát.

Szünet után kissé alábbhagyott az iram, a hazaiak magabiztosan őrizték a találkozó elején megszerzett előnyüket, a vendégek ezzel szemben próbáltak nagyobb hangsúlyt fektetni a szépítő találat megszerzésére, de játékukba rendre hiba csúszott, támadóik kevés veszélyt jelentettek a kapura.

A Gyirmót végig kézben tartotta a játék irányítását, a találkozó minden elemében vendégei fölé nőtt, így győzelme még ilyen különbséggel is megérdemelt volt.

Csertői Aurél: – Álomrajtot vett a csapatunk, hiszen húsz perc alatt szinte el is dőlt a mérkőzés. Utána is végig a kezünkben tartottuk az irányítást. A szünet után kissé ráültünk az eredményre, de védekezéssel jól lehoztuk a találkozót. Szerencsére az ETO nagy helyzetet nem tudott kidolgozni, viszont időnként nagyon kinyílt, ezért a szép foci lehetett volna helyenként hatékonyabb, de ma ez is ­belefért.

Antonio Munoz: – Számomra nem volt jó a debütálás a kispadon, talán nem megfelelő koncentrációval jöttek ki a fiúk az öltözőből, ennek lehetett az eredménye a rossz kezdés. Elnézést kérünk szurkolóinktól, igyekszünk megtenni mindent, hogy hasonló ne forduljon elő a jövőben.