A középpályás 2010 óta nevelkedett Kispesten, s 2018-ban mutatkozott be a fővárosi klub második csapatában, amellyel 21 NB III-as bajnokin lépett pályára. Ezt követően 2019-től Ajkán játszott, ahol 45 másodosztályú bajnoki és 3 kupameccsen szerepelt, majd a 2021/2022-es idényben 18 NB I-es, 3 NB III-as és két kupamérkőzésen lépett pályára a Debrecen kölcsönjátékosaként.

A 22 éves futballista Gyirmóton megtalálta a góllövő cipőjét, hiszen betalált a Mosonmagyaróvárnak, a Diósgyőrnek, s két-két gólt lőtt a Csákvár és a Nyíregyháza ellen, legutóbb pedig fontos találatot szerzett a városi rangadón az ETO ellen is.

– Középpályásként már hét gólt lőtt tavasszal, négy egymás utáni találkozón is a kapuba talált. Minek köszönhető a kiváló forma? – kérdeztük Soltész Dominikot.

– Gyirmóton szélső támadó pozícióban játszom, így azért többször kerülök a kapu elé. Persze a sok munka, gyakorlás is mögötte van, de valójában nem tudom pontosan, miért sikerül mostanában annyi gólt lőnöm, de gondolom, elhiszi, hogy ezt egyáltalán nem bánom. Nyilván az is számít, hogy tavasszal sokkal több lehetőséget kapok, így több időt töltök a pályán.

– Kellett egy kis idő, hogy beilleszkedjen?

– Így van, meg kellett ismernem a csapatot, s azt a taktikát, szerepkört, amit a vezetőedző nekem szánt. Úgy fest, ez mostanra sikerült, s csúcsosodik ki a tavaszi meccseken.

– A fővárosban élt és több évig ott futballozott. Hogy érzi magát Gyirmóton, s egyáltalán hogyan került képbe épp a Marcal-parti egyesület?

– Nagyszerűen érzem magam a klubban, imádom a várost. Itt tényleg minden feltétel adott a jó focihoz. Ismerősök is akadtak, hiszen Csörgő Viktorral és Herjeczki Kristóffal együtt nőttünk fel a Honvéd akadémiáján. Amúgy Tamási Zsolt szakmai igazgató hívott fel, hogy mit szólnék a Gyirmóthoz. Bevallom, a döntésben nagy szerepet játszott, hogy a másodosztályban több játéklehetőséghez juthatok.

– De azért még nem mondott le az élvonalról?

– Persze, hogy nem. Szerintem, aki a focizik, szeretne a lehető legmagasabb szintre eljutni. Az én álmaim közt is ott van az élvonal, a válogatottság és ha úgy adódik, egy külföldi szerződés. Nyilván ehhez még sokat kell tennem.

– Együtt robog tavasszal a Gyirmóttal, de nagyon nagy a két éllovas előnye.

– Gyirmóton egyértelműen az volt a cél, hogy feljussunk az NB I-be és bár tényleg nagyszerűen szerepelünk tavasszal, már nem a mi kezünkben van a sorsunk. Ettől függetlenül nem adjuk fel a terveinket, mert amíg van esély rá, mindent meg kell tennünk érte.