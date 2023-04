Soroksár SC– Gyirmót FC Győr 1–1

Soroksár, 17.00. V.: Nagy R.

8. perc: Pethő cselezgetett a jobb oldalon, majd 10 méterről jobbal laposan lőtt, a Vincze Á. lábán megpattanó labda a bal kapufa tövéről pattant vissza a mezőnybe.

9. perc: Vincze Á. bal oldali beadása után Lovrencsics B. 7 méterről fejelt a kapu jobb oldalába. 1–0.

13. perc: Medgyes remek labdával hozta helyzetbe a védők között kilépő Madarászt, aki 12 méterről jobbal a kapu jobb alsó sarkába lőtt. 1–1.

60. perc: Soltész lába akadt össze a balösszekötő helyén kapura törő Vincze lábával, amiért a bíró büntetőt ítélt. Lovrencsics B. jobb lábas lövése után Rusák bravúrral tenyerelte ki a jobb alsó sarokra tartó labdát.

Lipcsei Péter: – Gratulálok a csapatomnak, hiszen nehéz héten vagyunk túl, parádé, hogy hét pontot szereztünk. Jól kezdtünk, előnybe is kerültünk. Az egyenlítő gól után itt is, ott is voltak lehetőségek, de a fáradtsággal kopott a koncentráció, ez az utolsó passzoknál jelentkezett.

Csertői Aurél: – A hazaiak vezetése után számtalan helyzetet dolgoztunk ki, jól focizott a csapat. Szünet előtt el kellett volna döntenünk a javunkra a meccset, utána voltak fordulópontok, büntetőt fogott a kapusunk, majd akadt helyzet mindkét oldalon, ezért kissé hektikus mérkőzés volt. Hasonlóra számítottam, azzal, hogy jobban kihasználjuk a helyzeteinket.

A 32. forduló további eredményei: Siófok–MTK 2–1, Tiszakécske–Kazincbarcika 1–0, Ajka–PMFC 1–0, Csákvár–Budafok 0–1, Nyíregyháza–Békéscsaba 1–1, Haladás–Szentlőrinc 1–1, Kozármisleny–Szeged 3–2.