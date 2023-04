Kisvárda–Motherson-MKC 26–32 (10–13)

Kisvárda, városi sportcsarnok, NB I-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Felhő, Öcsi.

Kisvárda: Mátéfi D. – Udvardi 1, KARNIK 4/2, SÁPI 4, Siska, JUHÁSZ G. 5, Mérai 2. Cs.: Graovac (kapus), RADOJEVIC 6/2, Akiyama 3, Trunková 1, Bouti, Habanková, Szarková.Edző: Bányász-Szabó Valéria

MKC: Szemerey – Sztankovics 1, Lancz, TÓTH G. 3, PÁSZTOR 8, TÓTH E. 5, STRANIGG ZS. 3/2. Cs.: Mistina (kapus), Faragó 2, IVANCOK 4, Kovács P., Tóth N. 1, ALBEK 5. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 7/4, ill. 2/2. Kiállítások: 6, ill. 16 perc.

Villámrajtot vett az MKC és energikus játékkal szinte teljesen állva hagyta a hazai gárdát, amely csak az ötödik percben tudott a kapuba találni. A gyengébb kezdés után a Kisvárda is megérkezett a mérkőzésbe, ledolgozta a hátrányát, de az első negyedóra elteltével ismét háromgólos előnynek örülhetett a csapatot ilyen messzire is elkísérő, közel harminc mosonmagyaróvári szurkoló. Az eredmény „beragadt” 12 – 8-as állásnál, miközben sokat játszott hátrányban a mosonmagyaróvári csapat.

Kevés gólt hozott az első harminc perc, így ezen a találkozón tekintélyesnek mondható volt az MKC háromgólos vezetése. A hazai gárda hasonlóan az első félidőhöz most is felzárkóztak, de a Motherson-Mosonmagyaróvár tartotta az előnyét. Lényegesen gyorsabb lett a tempó, nagyobb lett a harc, a küzdelem a pályán, vélhetően érezték a csapatok, hogy döntő lehet a találkozó következő szakasza. Ekkor az MKC azonnal kihasználta a hazai csapat néhány hibáját és nem engedtek a lélektanilag fontos háromgólos előnyből. Albek Anna ezen a találkozón is remek gólokkal érkezett a pályára, de egy-egy kiváló támadásbefejezéssel, védekezéssel, vagy kapusbravúrral minden mosonmagyaróvári játékos hozzátett ahhoz, hogy stabilizálódjon az eredmény a véghajrá előtt.

Az ötvenedik percben már a hetedik gólját dobta a válogatott beálló Pásztor Noémi, ami után talán először érződött, hogy kicsit elveszítette hitét a hazai gárda. Türelmes, fegyelmezett, okos játékkal hozta le a mérkőzés utolsó perceit a Motherson-Mosonmagyaróvár és így nagyon értékes győzelmet aratott.

Bányász-Szabó Valéria: – A Mosonmagyaróvár teljesen megérdemelten nyert. Mi megfelelően küzdöttünk, aminek azért örülök, mert fontos volt, hogy a NEKA elleni vereség után ismét a jó arcát mutassa a csapatunk. Most nem is akadozott annyira játékunk, tulajdonképpen a védekezésünk is megfelelő volt, de mögötte hiányzott a jobb kapusteljesítmény. A vereséghez a leginkább az vezetett, hogy emberelőnyben sokszor eldobáltuk a labdákat és több hétmétereset is kihagytunk.

Gyurka János: – Mindig nehéz mérkőzést játszunk a Kisvárdával és így volt ez most is, hiszen szívósan küzdöttek, gyorsan kézilabdáztak. Mi kezdtük jobban a találkozót, dinamikusak voltunk, tudtunk könnyű gólokat lőni, de utána hullámzóvá vált a teljesítményünk. Végig vezettünk, de elsősorban annak a küzdeni tudásunknak köszönhetjük a győzelmet, amelynek ki kell tartania a bajnoki hajrában. Négy nap alatt játszottunk két nagyon fontos találkozót, a győzelmekkel pedig stabilizálni tudtuk a helyünket a tabellán.