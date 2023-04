A találkozó utolsó szakaszában Dombai Réka lépett elő főszereplővé. Fontos kosaraival, labdaszerzésével, lepattanók megkaparintásával oroszlánrészt vállalt a sikerből.

„Nagyon boldogok vagyunk, fantasztikus volt ilyen közönség előtt játszani és nyerni. Előbb is lezárhattuk volna, de végül a hosszabbításra maradt a döntés. Ebben extázisban játszottunk, ezért sikerült győznünk. Természetesen a fináléban is mindent megteszünk azért, hogy megnehezítsük az esélyesebb soproniak dolgát” – mondta a mérkőzést követően a fiatal játékos.

Az biztos, a címvédő soproniak mellett szól ahazai pálya előnye, illetve az egymás elleni mérleg is nyomasztó zöld-sárga fölényt mutat: az eddigi 69 meccsből 62-t nyert meg a Sopron, a bajnokságban 54–7-re „vezet” a győzelmek tekintetében Gáspár Dávid alakulata.

A két csapat negyedszer játszik egymással a nagydöntőben. Érdekesség, hogy az első aranyérmes párharcot a győriek nyerték, a 2011/12-es szezonban a Sopron az első hazai meccsét hozta, majd otthon egyenlített a győri gárda, mely aztán bravúrgyőzelmet aratott Sopronban. Győrben aztán elmaradt a bajnokavatás, a soproniak egyenlítettek, és úgy tűnt. hazai pályán nemis engedik ki a kezükből a végső győzelmet. A győriekazonban máshogy gondolták, és a negyedik negyedben mindenki megdöbbenésére állva hagyta ellenfelét, és megszerezte a klub első és eddigi egyetlen bajnoki címét.

Egy évvel később megint a soproni és a győri együttes vívta a finálét, ahogyan a 2015/16-os szezonban is. Ezeket azonban simán, három meccs alatt lerendezte a Sopron, mely alighanem most is hasonló végkifejletre számít.

A győri csapat azonban idén megmutatta, hogy képes a meglepetésre, igaz, eddig mindhárom meccset elveszítette a Sopron ellen – kettőt az alapszakaszban, egyet a Magyar Kupában.