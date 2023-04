Az első mérkőzés végig kiegyenlített csatát hozott, végig fej fej mellett haladt a két együttes. Igazán nagy előnyt egyik gárda sem tudott kiépíteni, hol az egyik, hol a másik fél vezetett pár ponttal. A végjátékban 95–91-re ugyan a miskolciak vezettek, de innen is volt visszaút a hazaiak számára, és pár másodperccel a vége előtt Aaryn Ellenberg jócskán a hárompontos vonal mögül engedett el egy triplát, a labda pedig csont nélkül beesett a gyűrűbe. Mivel erre nem érkezett válasz a túloldalról, így abban a tudatban léphetnek pályára vasárnap a zöld-fehérek, hogy az újabb siker döntőt érne számukra.

A DVTK ellen ennél kiegyenlítettebb nem is lehetne a bajnoki mérleg. A bajnokságban 46 meccsen 23-szer a győriek, 23-szor a riválisuk győzött. Érdekesség, hogy a 100 dobott pont rekord a két csapat összevetésében, az eddigi legtöbb a 95 volt (2020/21, bronzmérkőzés: UNI Győr MÉLY-ÚT–DVTK 95–77). Ennyi kapott pontja sem volt eddig a miskolciaktól a győri lányoknak, az idei alapszakaszban kaptak vendégként 94-et.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a második meccs esélyeiről: „Még nehezebb dolgunk lesz, mint az első találkozón. A DVTK otthonában nem sok csapat tudott nyerni a szezon során. Az Euroligában is meghatározó csapat a diósgyőri, így azt gondolom, ha sikerülne őket legyőzni, és bejutnánk a döntőbe, az a szezon legnagyobb meglepetése lenne.”

Az első meccs MVP-jének megválasztott Ruff-Nagy Dóra szerint is kemény összecsapás vár rájuk: „Az első sem volt sétagalopp, a második még ennél is komolyabb erőpróba lesz, de arra törekszünk, hogy már most kiharcoljuk a döntőbe jutást.”