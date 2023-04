Emlékeztek a rigmusokra

A szünetben köszöntötték az első soproni bajnokcsapatot, amely 30 éve lett aranyérmes. Fel is hangzott a régi, jól ismert Nincs is mese, SVSE-rigmus. Bár többen, így a szakvezető, Magyar András és Balogh Judit nem tudtak eljönni, azért nagy taps fogadta többek között Csávás Andreát, Galavics Edinát, Winter Ilonát, valamint az akkori csapat másodedzőjét, Meszlényi Róbertet, valamint a technikai és az ügyvezetőt, Szabadvári Jánost és Bácskai Kornélt. Ez utóbbi köszöntő szavaiban először "tesztelte" a szurkolókat, emlékeznek-e a régi rigmusokra – emlékeztek –, majd kiemelte: örül annak, hogy a most ünnepelt társaság elindíthatta a soproni női kosárlabdát azon az úton, amely tavaly az Euroliga-diadallal ért a csúcsra.

Az elődöntő második félideje túl sok izgalmat nem hozott, szép megoldásokat annál inkább. Brooks, Kunek, illetve Wallace szép triplákat dobott, a Sopron pedig magabiztos rajt-cél győzelemmel kezdte az elődöntő sorozatot.

Folytatás hétfőn Szekszárdon.

Gáspár Dávid: – Fantasztikus közegbe érkeztünk meg, ahogy beléptünk a csarnokba. Érezhető volt az, hogy szurkolóink borzasztóan készülnek a csatára, egyúttal jó volt látni a harminc évvel ezelőtt bajnoki címet szerzett csapatot, akiknek ezúton is gratulálunk. Igyekszünk a nyomdokaikban maradni és folytatni a sikereket. Alapvetően elégedett vagyok a csapat játékával. Támadásban és védekezésben is koncentráltak és motiváltak voltunk. Holnaptól már a következő kihívásra készülünk. Szekszárdon új mérkőzés kezdődik. Tudjuk, milyen nehéz ott játszani, fejben erre fel kell készülnünk. Köszönjük még egyszer szurkolóinknak a támogatást.