Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője ugyanolyan nehéz és kemény mérkőzésre számít, mint amilyen az előző kettő volt csapata számára. „Biztos vagyok benne, hogy a győriek az utolsó szalmaszálba próbálnak kapaszkodni, és nagyon keményen játszva újfent megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy ne fejeződjön be a párharc. Ahhoz, hogy sikerrel vívjuk meg a pénteki találkozót, szurkolóink biztatása mellett a győri mérkőzéshez hasonló kreatív, gyors és pontos támadójátékra, valamint az előző meccseken mutatottnál hatékonyabb, szervezettebb védekezésre lesz szükség – vélekedett a szakember, aki a legutóbbi meccsen 37 pontig jutó győri Aaryn Ellenberg kapcsán megjegyezte: – Fel sem vetődött olyan, hogy őt hagyjuk dobni, de a többieket kevésbé. Egyrészt az amerikai irányító játékával szemben eltervezett védekezési stratégiában taktikai hibákat követtünk el, nem tudtuk ezt megvalósítani, másrészt pedig Ellenberg nagyon jó játékos, villámgyors és a keze is kiváló, ő olyankor is képes kosarakat szerezni, amikor elvben mindent jól csinálunk ellene, de tény, az ő megállítása kulcsfontosságú lesz.”

A győriek természetesen azzal a szándékkal lépnek pályára, hogy elrontsák a hazaiak örömét, igaz, ez egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek, hiszen az eleve foghíjas keretből – Beatrice Mompre­miert még a március eleji Magyar Kupa négyes döntőben elveszítette a csapat – Sabina Oroszová esett ki kedden, és kérdéses a pénteki játéka is. A centerposzton így nagyon nagy fölényben vannak a hazaiak, még úgyis, hogy náluk Határ Bernadett nem játszhat.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a harmadik meccsről: „Több sebből vérző csapatom hatalmas szívvel küzd a döntőben, csoda, hogy még nem véreztünk ki teljesen. Jön a következő felvonás, minden erőnket mozgósítanunk kell, hogy esetleg még versenyben tudjunk maradni. Nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, de egyvalami abszolút nem jellemző ránk: hogy feladjuk a párharcot. Most sem tesszük, küzdünk a végsőkig, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég.”