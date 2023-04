A két csapat ugyanolyan eredménysorral zárta az alapszakaszt, a 19 győzelem mellett mindössze háromszor veszített. A győriek kétszer a Soprontól, valamint épp a miskolciaktól kaptak ki idegenben (87–94), ám annak köszönhetőn, hogy az egyetemi csarnokban 88–79-re verték riválisukat, az egymás elleni mérleg a javunkra döntötte el az alapszakasz második helyét, így ők élvezhetjük a pályaelőnyt.

Van egyébként törlesztenivalójuk a zöld-fehéreknek a diósgyőriekkel szemben, ugyanis a Magyar Kupa bronzmérkőzését pár hete ellenfelük nyerte 74–51-re. Az eredmény alapján úgy festhet, sima meccs volt, de sokáig szorosan alakult az eredmény, a zárónegyed előtt mindössze hat pont volt a hátránya Törökéknek, az utolsó tíz percet azonban 24–7-re elbukták. A teljes képhez hozzátartozik, hogy ez a meccs volt az első, melyen már nem számíthattak Beatrice Mompremierre. Azóta viszont volt idő módosítani a klasszis center hiányára épülő taktikán.

A DVTK kerete egyébként nagyon erős, a magyar mag mellett a légiósok, az amerikai Cheridene Green, az amerikai születésű, Puerto Ricó-i válogatott irányító Arella Guirantes és az ausztrál válogatott magasbedobó, Darcee Garbin is komoly színvonalat képvisel.

A DVTK ellen kiegyenlített a bajnoki mérleg. A bajnokságban 45 meccsen 22-szer az UNI Győr, 23-szor a rivális győzött. A Magyar Kupában viszont az öt egymás elleni találkozóból mindössze egyet nyertek meg a győriek. A legnagyobb különbségű győzelmük 24 pontos (2012/13: Hat Agro-UNI Győr–DKSK 88–64), míg a legsúlyosabb vereségük 25 pontos (2019/20: DVTK–UNI Győr MÉLY-ÚT 89–64).

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a várakozásairól: „Boldogok vagyunk, hogy bajnoki elődöntőt játszhatunk. Büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre, teljesítményre. Azt gondolom, amit az alapszakaszban elértünk, azelőtt maximálisan megemelem a kalapom. Ott vagyunk a legjobb négy csapat között, nyomás rajtunk nincs már, de teljes mellszélességgel állunk bele a párharcba, melynek során szeretnék kihasználni a hazai pálya előnyét.”

Weninger Virág is bizakodó: „A TFSE elleni utolsó negyeddöntős mérkőzésünk keményre sikeredett, de igazi csapatjátékkal sikerült kijönnünk a nehéz helyzetből. A DVTK ellen hasonló kemény meccsekre számítok. Előny számunkra, hogy hazai pályán kezdünk, hiszen a diósgyőriek saját arénájukban, saját szurkolóik előtt nagyon veszélyes ellenfél, persze biztosan most is rengetegen kisérik majd el őket Győrbe is. Kiélezett küzdelemre számítok, de bízom benne, hogy akár 2–0-ra is megnyerhetjük a párharcot. Egy csapatként harcolva nyerhetünk a DVTK ellen, illetve fontos lesz, mennyire tudunk jól védekezni és a lepattanókat koordinálni.”

Peyton Williams szerint már tudtak alkalmazkodni Mompremier hiányához: – A DVTK jó csapat, nagy támadópotenciállal rendelkezik. Kemény ellenfél mindenkinek a bajnokságban, ahogyan nekünk is. Ezzel szemben mégis azt gondolom, mélyebb a keretünk, sokan tudnak többet adni támadásban, ami komoly fegyvertény ránk nézve. Tudjuk, hogy a pénteki meccs négy negyeden keresztül kőkemény küzdelemről szól majd, de az elvárás mindig az, hogy harcolj és nyerj. Itthon pedig különösen igaz ez, mindenki ellen esélyesek vagyunk hazai parkettán. A legutóbbi Magyar Kupa-összecsapásunk előtt a Sopronnal játszottunk és a bronzmeccs volt az első Beatrice Mompremier nélkül. Ott sem lett volna lehetetlen nyernünk, ha a negyedik negyedet nem baltázzuk el, és nem áll meg a tudásunk támadásban. Ez biztosan más mérkőzés lesz, volt időnk Beatrice hiányához alkalmazkodni, valamint a támadásunkon és a védekezésünkön is finomítottunk. Azt gondolom, jó esélyekkel megyünk bele a párharcba.”