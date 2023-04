Kosztasz Flevarakisz, a soproni gárda görög sikeredzője az elődöntő kapcsán azt fejtegette: egy négyes döntőben erős, jó csapatok jutnak, ilyen a rivális, a Szolnok is. Vannak a palánk alatt nagyon erős, hatékony, jó játékosai, távolról remekül dobó kosarasai, és egy-egy elleni játékban nagyon veszélyes, atletikus, villámgyors játékosai – nem szabad hagyni őket rohanni. Hozzátette: egy négyes döntőben minden résztvevő célja a lehető legjobb eredményt elérni. Kiemelte: nagyon nagy dolog, hogy hosszú évek után a Sopron újra bekerült a kupa négyes döntőjébe. Ez egyrészt nagy lehetőség egy szép siker elérésére, egy trófeát nyerni, másrészt lehetőség ilyen tétre menő mérkőzéseken tapasztalatot szerezni a játékosoknak. Mint mondta, azt próbálta sulykolni játékosaiba, hogy próbálják meg élvezni a játékot a négyes döntőben, méghozzá úgy, hogy a maximumot adják, hogy a lehető legjobb eredmény elérésére törekedjenek. Aztán majd kiderül, ebből mennyi valósul meg, és hogy ez mire lesz elég.

Volt csapat ellen

Az Oroszlány elleni végjátékban kulcsfontosságú triplákat dobó Andre Jones számára pikáns lesz a szombati elődöntő: "Büszke vagyok a csapatomra! Ez évek óta az első alkalom, hogy a Sopron bejutott a négyes döntőbe. Playoff hangulatban playoff szintű kosárlabdát láthattunk. Sosem kételkedtünk magunkban, és büszke vagyok, hogy ezt elértük, mert amikor vereségsorozatban voltunk, hamar negatívvá váltunk, és ezen még most is dolgozunk, most viszont bejutottunk a négyes döntőbe, amivel lendületet szereztünk, és némi önbizalmat is. A Szolnok a következő ellenfél, egy korábbi csapatom, úgyhogy most pihenünk, és szombaton irány Budapest!"

Kedvenc csarnokába tér vissza

Egy számára nagyon kedves helyszínen, a Tüskecsarnokban léphet pályára a Zsíros Tibor Magyar Kupa négyes döntőjében az SKC korábbi válogatott középjátékosa, Molnár Márton.

A center lapunknak elmondta, egyetlen válogatott mérkőzését ebben a csarnokban játszotta a litvánok elleni selejtezőn, és nagy örömmel tér újra vissza ebbe a létesítménybe. Az Oroszlány elleni negyeddöntő kapcsán azt fejtegette, hogy előző csapata extra triplákkal, védő szorításában, időnként a hárompontoson jóval kijjebbről eleresztett távoli találataikkal alaposan megnehezítették a csapata dolgát, de a lényeg, hogy sikerült bejutni a négy közé.

Molnár a legutóbb hét éve a Magyar Kupa végjátékba eljutó SKC-nak is tagja volt. Ő azóta több csapatot is megjárt, majd tavaly nyáron visszatért, a gárda pedig közben többször is "beragadt" a bajnoki rajtnál, és nem jutott el a kupa nyolcas, majd négyes döntőjébe. A Szolnok elleni elődöntő esélyeiről így vélekedett: "Nagyon szervezett, magas játékintelligenciával rendelkező játékosok alkotta csapattal találkozunk az elődöntőben. Rajtunk abszolút nem lesz nyomás, de megpróbálunk mindent kiadni magunkból, és mindent megtenni a minél jobb szereplését. Mindenképpen szeretnénk valamilyen éremmel hazatérni Budapestről."