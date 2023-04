Szerencse, küzdés és hit – talán ezzel a három szóval lehetne a legjobban összefoglalni a Credobus Mosonmagyaróvár hétfő esti pontszerzését a Merkantil Bank Liga, NB II-ben. A hét közben – ismét – edzőváltáson átesett kék-fehérek a listavezető Diósgyőr otthonában értek el 1–1-es döntetlent.

A feljutásra esélyes hazaiak az első félidőben nagyobbnál nagyobb gólhelyzetekben hibáztak, igaz, egy a vendégek előtt is adódott, de Puhtjejev hosszan szöktette magát, és a diósgyőri kapus hárítani tudott. A szünet után is kellett egy adag szerencse, hogy egy ideig a Mosonmagyaróvár megússza kapott gól nélkül, aztán Vukaszovics hatalmas gyertyát rúgott a saját kapuja előtt, majd ebből Jurek szép ollózó mozdulattal megszerezte a vezetést a DVTK-nak.

Amikor már sokan elkönyvelték a hazai sikert, a 90. percben egy formás támadás végén Nagy Zoárd kiegyenlített, némileg könnyebbé téve a vendégcsapatnak a Mosonmagyaróvárig tartó hosszú hazautat.

Király József vezetőedző érthető örömmel nyugtázta a bravúrosan megszerzett egy pontot: „Erős csapat otthonában játszottunk, óriásit küzdöttek a srácok a döntetlenért. A stábban mellettem dolgozó kollégáim, mint Kalocsai En­­rico és Boros Tamás is sokat tettek azért, hogy Diósgyőrben eredményesek tudtunk lenni. Ez az egy pont, úgy érzem, hitet ad a csapatnak, de akkor érhet majd igazán sokat, ha a hétvégén a Csákvár ellen mind a hármat megszerezzük.”