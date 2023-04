A bakonyiak közül Omar Jahja, a négyes döntőbe 2017 után bejutott Tatabánya keretéből Topic Petar és Bodnár Ádám hiányzott. Tombor Csaba tatabányai vezetőedző már a hatodik percben időt kért, mert játékosai nem boldogultak az ellenfél remekül működő védekezésével (3–1).

Támadásban nem teljesített tökéletesen a címvédő, de erre nem is volt szüksége, mert hatékony védekezésére és Vladimir Cupara védéseire alapozva így is növelte előnyét (6–2). A folytatásban némileg visszazárkózott a Tatabánya, egyenlítenie azonban nem sikerült, mert – ellenfeléhez hasonlóan – két büntetőt is kihagyott. Bár Székely Márton is egyre jobban védett, de a szünetben a Veszprém 11–9-es előnyben volt.

Tombor Csaba a második félidőben már három és fél perc után időt kért (14–10), ám a bakonyiak Nedim Remili vezérletével tovább növelték a különbséget. A 43. percben már húsz rontott lövésnél tartottak a tatabányaiak, így nem volt esélyük szorossá tenni az állást. A továbbra is jól védekező Veszprémnek nem kellett teljes erőbedobással játszania, így is magbiztosan, négy találattal győzött.

Andreas Nilsson hat, Dragan Pechmalbec öt, Bjarki Már Elísson négy góllal, Vladimir Cupara 19 védéssel – 46 százalékos hatékonysággal – járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Székely Márton 12, Nagy Benedek öt védéssel, Vilovski Uros, Győri Mátyás és Ancsin Gábor négy-négy találattal zárt.

Később: Dabas–OTP Bank-Pick Szeged, 16 óra.

Vasárnap játsszák: a 3. helyért, 14.15 óra és döntő, 17 óra.