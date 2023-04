A Török Bódog női Magyar Kupa első napján, 15 órától az Audi-ETO a DVSC-vel, 17.30-tól az FTC az MTK-val mérkőzik majd meg. Előbbi találkozót az M4 Sport+, ztóbbit az M4 közvetíti élőben. Másnap 13.45-kor a két vesztes a harmadik (tv: M4 Sport), 16.30-kor a két győztes az első helyért csap össze (tv: M4 Sport).

Érdekesség, hogy a címvédő a ferencvárosi gárda, mely tavaly a debreceni Főnix-arénában 26–22-re győzött a fináléban Ambros Martín alakulata ellen.

A két csapat egyébként rendre ádáz csatát vív egymással, a fővárosi zöld-fehérek a legutóbbi öt kiírásból kétszer is elorozták az első helyet a győriektől, akik az örökmérlegben még mindig vezetnek a 15 első helyükkel. Mögöttük a Fradi áll 13 elsőséggel, a harmadik helyezett Vasas 12-szer emelhette magasba a kupát.

A négyes döntő másik két résztvevője közül a Debrecen eddig ötször győzött, az MTK viszont először hódítaná el a trófeát.

A papírforma egyébként most is Audi-ETO–FTC párharcot ígér, ugyanakkor nem szabad fél vállról venni a debrecenieket sem, elég csak a két bajnoki mérkőzésre gondolni. Győrben 25–22-re verték a hajdúságiakat Oftedalék, Debrecenben pedig csak az utolsó pillanatokban Ana Gros hétméteresével jött össze a 31–30-as győzelem a győrieknek. Ráadásul a Loki a Fradit nemcsak megizzasztotta, hanem pontot is rabolt tőle: a Népligetben ért el 30–30-as döntetlent, megnyitva ezzel az Audi-ETO számára a bajnoki aranyhoz vezető utat.

A két nagy rivális egymás ellen emlékezetes mérkőzéseket vívott egymással az NB I-ben. Ősszel az Elek Gyula Arénában 32–26-os hazai siker született, és a már említett DVSC ellen, majd az MKC otthonában elveszített egy pontnak köszönhetően a győri „visszavágón” már elég lett volna egyetlen góllal győzniük Ambros Martín tanítványainak, akik azonban nem bíztak semmit a véletlenre: április 1-jén, telt ház előtt jókora verést mért a népligetiekre az ETO. Az első félidőben eldöntötte a párharcot a győri együttes, hiszen harminc perc után már kilenc góllal vezetett (17–8), a vége 31–20-as diadal lett.

A lélektani előny mindenképpen a győrieknél van, akik az elmúlt hetekben nagyon jó formába kerültek, a héten is parádéztak Dunajvárosban, a 35–14-es siker mindenképpen önbizalomra ad okot.

Győrben egyértelműen arra készülnek, hogy a három trófeából hivatalosan megszerzik az elsőt – a bajnoki arany még papíron elbukható, de inkább csak matematikailag –, ami jó alapot adhat az Odense ellen BL-negyeddöntőre, melynek első felvonása április 29-én lesz Dániában, a visszavágó pedig május 6-án a győri Audi-arénában.