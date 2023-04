Sopron KC férfi kosárlabdacsapata 86-80 -ra legyőzte az OSE Lionst a Zsíros Tibor Magyar Kupa negyeddöntőjében és ezzel továbbjutott a legjobb négy közé.

Kosztasz Flevarakisz a hazaiak edzője: - Nagy nap ez Sopron számára! Az elmúlt években a csapat a top klubok közé emelkedett, most is ötödik helyen végeztünk az alapszakaszban, és tavaly ugyanilyen eredménnyel zártunk – ötödik helyen tizenöt győzelemmel. Ezen felül ott van most a négyes döntő, és ez nagy dolog! Mindenkinek büszkének kell lennie, ahogy én is büszke vagyok a srácokra! Ahogy arra számítani lehetett, nagy meccs volt a mai, minden csapat küzdeni akart a négyes döntőért, egy trófeáért a karrierjükben. Mindenki az élete árán is harcolt érte, és ahogy láttam, a többi találkozón is ez történt. Úgy hiszem, végig mi irányítottuk a mérkőzést, de a második félidőben Dimitrijevics és Barnjak dobásaival az OSE szorossá tudta tenni. Mi viszont az OSE játékának a szöges ellentétét hoztunk, ők egy egy elleni helyzetekből szereztek nagy hármasokat, míg a mi tripláink gólpasszok után jöttek. Egész évben nagy fegyverünk volt, hogy egységesek vagyunk. Még egyszer gratulálok mindkét csapatnak és a szurkolóknak is, nagyszerű hangulatot teremtettek. Most pihenni fogunk, és bár nem mi vagyunk a favoritok a kupában, a legjobbunkat fogjuk nyújtani, aztán folytatjuk a többi mérkőzéssel. Ezelőtt nagyon nehéz meccset játszottunk Nyíregyházán két hosszabbítással, így most a lehető legtöbb energiával kell továbbmennünk, és megvívni a hátralévő találkozókat!