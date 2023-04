Peti bácsi – hiszen mindenki így hívja – a magyar, valamint az ETO kézilabdaélet fáradhatatlan szereplője több mint három évtizede. A klub honlapján jelent meg vele egy beszélgetés.

"Érsekújváron születtem 1945-ben, azonban az akkori Csehszlovákiában törvénybe foglalt Benes-dekrétumok kapcsán 1948-ban Győrbe kerültünk a családdal. Az általános iskolát már itt kezdtem el, majd a Révai-gimnáziumban szereztem meg az érettségit. Sportos gyerek voltam, állandóan fociztam a társakkal a Bercsényi-ligetben, valamint a szüleim mindig vittek a meccsekre. Az 1952-es évtől kezdve szurkolóként mindig ott voltam az ETO-pályán" – kezdte Fodor B. Péter, aki az iskolai kézilabdacsapatban kapus volt.

Kapusként kezdett

"Akkoriban a börtön mellett volt a kézilabdapálya, apám az ügyészségen dolgozott, és az ablakból néztem mindig a meccseket. A régi Textiles-pályán ötezerötszáz ember szurkolt, még a villanyoszlopokon is lógtak egy Textiles–ETO mérkőzésen. A szurkoláson keresztül szerettem meg a kézilabdát. Az iskolákban pedig nagy bajnokságokat tartottak, ahol olyan játékosok voltak, mint a Bartovics Józsi, Ajtony Ákos vagy Dubánn Dénes. Később a honvédségnél kispályás focit is játszottam. Emlékszem, amikor elutaztunk Zalaegerszegre, és nagyméretű pályán fociztunk, beállítottak a kapuba, de elvesztem benne. Az ETO focicsapat minden meccsére utaztam. Volt olyan, hogy vasárnap délelőtt Csepelen néztem meg egy mérkőzést, délután pedig már dupla rangadón voltam a Népstadionban. 1963-ban Hidegkuti Nándi bácsi volt az edző az ETO-nál, ekkor nyertük a félfordulós bajnokságot. Volt az ETO Baráti Kör, ahova én is bekerültem. Jóval később, mikor Jakab Lajos volt a kézilabdázóknál a szakosztályvezető, átcsábított hozzájuk, onnantól kezdtem el járni a férfi kézilabda-meccsekre, előbb szurkoló voltam, majd rendező lettem" – folytatta a sportvezető, akinek egyik legnagyobb élménye az ETO focistáinak BEK-elődöntője volt a Benfica ellen.

A Vura József edző által vezetett csapat mellett is örömmel dolgozott. Fodor B. Péter az álló sorban balról az első.

Eusébiót és Puskás Öcsit is látta élőben

"A félszezonos bajnokág után a BEK-ben a legjobb négy közé jutott a csapat, ott az Eusébióval felálló Benfica volt az ellenfele. A meccset telt ház előtt a Népstadionban rendezték. Indult különvonat, melyen kalauzféle voltam. Végül 1–0-ra nyert a portugál csapat, de felejthetetlen élmény volt ott lenni. Rengetegszer láttam Puskás Öcsit is játszani, édesanyámmal ott voltam a híres 7–1-es magyar–angol összecsapáson is" – mesélte Peti bácsi, eredetileg műbútor-asztalosként végzett, majd 1965 nyarán a vagongyárba került.

"Itt 1967-ben kezdődött az NDK-s munkakapcsolat-program. Ki lehetett menni pár évre dolgozni, jelentkeztem is, de az indulás előtt pár nappal behívtak Pápára katonának. 1967. november 26-án vonultam be, ahol igen jó helyem volt, aztán a Megyei Kiegészítő Parancsnokságon kerestek az ügyviteli részlegre vezetőt, végül odakerültem, ahol 1995-ig dolgoztam. Akkor már ott voltam a kézilabda mellett, 1991 körül már technikai vezetőként dolgoztam. Jakab Lajos és Vanyus Attila elnök többször is megkérdezte, miért nem megyek már el nyugdíjba, és jövök át hozzájuk, egyszer csak beadtam a derekam. A Megyei Kézilabda Szövetségben közel harminc évet töltöttem el, onnan két éve mentem nyugdíjba. Versenyigazgatóként dolgoztam, a megyei bajnokságok szervezése, a fegyelmi ügyek mind hozzám tartoztak. Tizenhét évig voltam az ETO női felnőttcsapatánál, technikai vezetőként bejártam az egész világot a csapattal. Nagyon szerettem utazni. Azután az ETO utánpótlásába kerültem, és azóta is ott dolgozom. A Magyar Kézilabda Szövetségnél bizottsági tag, valamint versenybíró is voltam, ezek közül sok nemzetközi mérkőzésen vettem részt" – foglalta össze pályafutását Fodor Péter, akinek az első BL-győzelem volt a legemlékezetesebb 2013-ban.

Az első BL-sikert sosem felejti el

"Nemcsak azért volt felejthetetlen, mert ezzel egy sikersorozat vette kezdetét, hanem azért is, mert versenybíró voltam azon a mérkőzésen, így testközelből élhettem át ezt a csodás pillanatot. De előtte a Valcea elleni elődöntő is emlékezetes marad, mivel ott is versenybíróként dolgoztam" – mondta a friss díjazott, aki azt vallja, fontos, hogy az ember jól dolgozzon, becsülettel tegye a dolgát.

Az utánpótlásban is megtalálta a helyét.

"Mindig is úgy éreztem, hogy az ETO családként működik. A kirakatban a csapat van, de az egész klub nem működhet a megfelelő háttér nélkül, és ennek a háttérnek ugyanolyan jónak kell lennie, mint a csapatnak. Mindenki fontos láncszeme a sikernek. Bárhol dolgoztam volna, ugyanígy becsülettel tettem volna. Hibázni emberi dolog, viszont ha hibázom, képes vagyok ezen napokig vagy hetekig rágódni. Mindig igyekeztem mindenkivel jóban lenni, a közös hangot megtalálni. A precizitást mindig is fontosnak tartottam, a füzetemben mindig mindent leírtam, a mai napig is így teszem. Vallom, hogy rend a lelke mindennek. Mindenki tudja rólam, mennyire szabálykövető ember vagyok. Vanyus Attila a mai napig emlegeti azt az esetet, amikor versenyigazgatóként megbüntettem az ETO-t egy serdülőbajnokságban, mert kevesebb létszámmal jelentek meg. A munkában, valamint a magánéletemben is szókimondó vagyok, de nem szeretek senkivel konfliktusba kerülni. Korábban hívtak több helyre is dolgozni, de az ETO-nál sok mindent megéltem, nem volt okom máshova menni. Az pedig, hogy még mindig itt vagyok, talán jelent valamit..." – mondta végezetül Fodor B. Péter.