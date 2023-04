Nyíregyháza–Sopron KC 84–90 (15–18, 19–23, 20–16, 15–12, 9–9, 6–12)

Nyíregyháza, NB I-es férfimérkőzés. V.: Nagy V., Frányó, Fodor.

Nyíregyháza: Kiss B. 3/3, PERRY 30/9, Bazsó 5/3, Pipiras 10, KONE 20. Cs.: Fazekas 11/3, Kass 5/3, Szobi, Tóth G., Bonifert. Edző: Darko Radulovics.

SKC: JOSEPH 19/3, JONES 25/9, Valerio-Bodon 4, BARNETT 11, Durham 9. Cs.: White 9/3, MOLNÁR M. 11, Takács N., Sitku 2, Supola. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Az első negyedben hat ponttal el tudtak lépni a vendégek (4–10), de a hazaiak egyenlítettek, és sokáig fej fej mellett haladt a két csapat. A szakasz hajrájában megint megugrott az SKC, de az utolsó kosár egy nyíregyházi tripla volt, ezzel megfelezte a különbséget a házigazda. A második szakaszban sokáig pár ponttal ellenfele előtt jártak a Flevarakisz-legények, majd 34–26-ra elléptek, a félidő pedig 41–34-es soproni vezetéssel zárult.

A fordulás után a negyed elején egy 7–0-ás rohamot mutatott be a Nyíregyháza, ezzel feljött két pontra (41–43), és innentől tapadt a soproniakra, a negyedik felvonás előtt mindössze három pont volt a különbség (51–54). A következő tíz percben 59–59-nél érte be az SKC-t a hazai gárda, mely 61–60-nál már előnybe is került, sőt, a 39. percben 68–62 volt a javukra. Egy 7–0-val fordítottak a látogatók, Kone viszont megnyerhette volna a meccset csapatának, de a két büntetőből csak egyet dobott be, így jöhetett a hosszabbítás (69–69).

Ebben az SKC került lépéselőnybe, az ötperces ráadás hajrának 78–74-es vezetéssel vághattak neki, de a szabolcsiak ismét döntetlenre mentették a meccset (78–78). Jöhetett az újabb öt perc, melyet egy 8–0-ás soproni rohanás el is döntött. Sikerével eldőlt, hogy az SKC az ötödik helyről vághat neki a rájátszásnak, ahol a negyeddöntőben a ZTE lesz az ellenfele.

Kosztasz Flevarakisz: – A Nyíregyháza megérdemelte, hogy ilyen jó meccset játsszon és szerintem jó esélye van arra, hogy még jobb legyen a folytatásban. Ami bennünket illet, nehéz volt úgy játszanunk, hogy a legfontosabb célunkat az előző fordulóban elértük. Hangsúlyoztam a csapatnak, hogy nem becsülhetjük le az ellenfelet. Nagyon büszke vagyok az ötödik helyre, de még fontosabb, hogyan játszunk majd a playoffban. Remélem, olyan jó teljesítményre leszünk képesek, mint amit mutattunk az elmúlt másfél hónapban.