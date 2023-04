A csakfoci.hu információi szerint az ETO-nevelésű Kerkez Milos valószínű, a spanyol Sevillában folytatja a pályafutását.

Az elmúlt hetekben-hónapokban gyakran adott témát a hazai és a nemzetközi sajtónak is Kerkez Milos, aki 19 évesen a holland AZ Alkmaar meghatározó játékosának számít, és a magyar válogatottban is beverekedte magát a kezdőcsapatba, immáron 6-szor viselhette a címeres mezt. Az idényben már 4 gólnál és 7 gólpassznál járó fiatal szélsőt legutóbb a portugál Benficával hozták szóba, de szerepelt már a vélt vagy valós kérői között a nemzetközi sajtóban az olasz Lazio, volt klubja, az AC Milan, illetve a spanyol Real Sociedad és az angol Bournemouth, Leicester City és Leeds United is. Mil

A csakfoci.hu információi szerint mostanáig három klubnál merült fel komolyan a 10 millió euróra taksált tehetség szerződtetése: Hollandiából származó információink szerint a portugál Benficánál valóban komolyan napirenden van a szerződtetése, de mellettük az angol Brentford és a spanyol Sevilla is tett már lépéseket a játékos megszerzéséért. Forrásaink szerint ráadásul a Sevilla számít jelen pillanatban a legesélyesebbnek a játékosért folytatott “harcban” - írja a csakfoci.husnak, és értesüléseink szerint jelenleg arra van a legnagyobb esély, hogy a La Ligában folytassa pályafutását