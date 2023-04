A 24 órás kosarazáson – amelynek fő szervezői az iskola testnevelői, Ambrus-Rácz Ramóna és Téglássy Tímea voltak – összesen mintegy százan húztak kosaras cipőt. Játszottak a kisiskolásoktól kezdve a felsősökön és több szülők alkotta együttes játékosain át felnőtt vegyes csapatok is. A tankerület által engedélyezett, végig orvosi felügyelet mellett tartott rendezvényen egy-egy rövidebb szünetet beiktattak a szervezők, ilyenkor különböző kísérő rendezvényekkel színesítették a programot. Ilyen volt például a kísérőket, nézőket is megmozgató aerobik, valamint a 24 órás kosárlabda egyik fénypontja, az éjféli büntetődobó-verseny. A kerekesszékes kosárlabdát is bemutatták, sőt, a játékosok ki is próbálhatták, milyen a kerekesszéket tekerve, guruló székből kosárra dobni.

Schweitzer Kornél igazgató szerint a mindennapi tanulás mellett a legfontosabb a gyermekek egészségének megőrzése, egészséges életmódra nevelése, amelynek egyik színtere a sport.

A 24 órás kosárlabda tornát végül a nyolcadikosok alkotta CZ nevű csapat nyerte a Szuper Négyes elnevezésű ötödikes alakulat előtt, a harmadik helyen pedig pedig a Gyors csirkék vegyes csapata végzett.