A Dorog két vállra fektetésével (2-0) százhatvannyolc nap, hét meccs után érezte újra a győzelem ízét hazai környezetben az ETO csapata és a szurkolótábora.

A zöld-fehérek az NB II-ben tavaly október 30-án nyertek legutóbb, akkor a Békéscsaba ellen szereztek három pontot. Kezdőként vagy csereként mindkét sikernek részese volt Fodor, Kiss M., Toma, Vitális, Tuboly, Kiss Bence, Lacza és Kovács Krisztián.

Ruisz Barnabás ősszel a győri kispadról nézte végig a 4-1-es győzelmet, ezúttal viszont hiba nélkül védett. Nem kapott gólt, akár csak előtte Szentlőrincen, ahol egyben a mezőny legjobbjának is bizonyult. Büntetőt és ziccereket hárított, jelentős érdeme volt a pontszerzésben.

Az ETO egyik korábbi vezetője már évekkel ezelőtt őt szerette volna az első számú kapusnak, mondván, hogy nagy tehetség és előbb-utóbb ugyanolyan remek feltételekkel lehetne értékesíteni a nemzetközi piacon, mint az azóta fényes karriert befutott Kerkez Milost. Úgy néz ki, az idő Ruisznak dolgozott, és most valóban élvezi az aktuális vezetőedző bizalmát.

Lacza Alex nyitotta meg a gólok sorát a Dorog ellen. Az ETO végül magabiztos győzelmet aratott. Fotó: Nagy Gábor

Az ETO Dorog elleni első félidei teljesítményére kevés szót érdemes vesztegetni, mindent elmond róla, hogy a mezőny egyik leggyengébb csapata ellen szinte helyzetet sem tudtak kidolgozni. A szünet után aztán Lacza Alex szépségdíjas góljával és Szendrei Ákos eredményessége révén hamar eldőlt a három pont sorsa.

A télen a DAC kölcsönjátékosaként érkezett támadó ezzel át is vette a vezetést az ETO házi góllövő listáján. Igaz, ehhez mindössze 4 gól is elegendő. Mögötte közvetlenül Babati Benjámin, Borsos Filip, az említett Lacza és Priskin Tamás áll 3-3 találattal.

Antonio Moniz az ETO vezetőedzőjeként negyedik mérkőzésén megszerezte első győzelmét. Még hat forduló van hátra a bajnokságból, a csapat ellenfeleit tekintve az elsőt akár könnyen követhetik további sikerek. A kérdés az, ha minden jól alakulna, akkor ennyi elég lenne-e a spanyol szakembernek ahhoz, hogy a nyár után is megmaradjon a posztján. Az esetleges utódlásáról már keringenek nevek a győri szurkolók körében.