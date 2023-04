Az elmúlt hétvégi fordulóban a Himod 15-1-re legyőzte a Babót csapatát a megyei harmadosztályú bajnokságban és a találkozón Mészáros Norbert egymaga 11 alkalommal talált be az ellenfél hálójába.

Bár a végeredmény sem szokványos, a 11 találat mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény.

- Ez már a harmadik olyan találkozóm volt, amelyiken ennyi gólt szereztem – közölte meglepetésünkre Mészáros Norbert. - Először a vitnyédi tartalékcsapatban szerepelve értem el tizenegy találatot, majd később az Osli felnőtt csapatában egy Magyarkeresztúr elleni mérkőzésen találtam be ennyiszer. A korábbi csapataimban több poszton is szerepeltem, általában csatárként számítanak rám, így magától értetődik, hogy sokszor igyekszem a kapu elé érni. Nyílván ez az eredményesség nem csak nekem tudható be, hiszen ez egy csapatjáték, és a társaimnak is legalább annyi érdemük van, mint nekem. Kapuvári származású vagyok, ott is kezdtem a pályafutásomat, végigjártam a szokásos lépcsőfokokat a serdülőtől a felnőttekig, majd Vitnyéd és Osli mellett több mint tizenkét évet Ausztriában játszottam. Már éppen e befejezésen gondolkodtam, amikor a himodi elnök megkeresett, hogy segítsek a csatárgondjainak megoldásában, ezért még egy évet bevállaltam.

Az eredményességére nem lehet panasz, mivel a csoportjában immár negyvenhét találatot elérve vezeti a góllövő listát, és még van hátra néhány forduló. Az elmúlt tíz évben a hazai bajnokságokban szerepelve 193 mérkőzésen közel 400 gólt ért el, amiről valószínű, még az unokáinak is mesélni fog.

Kocsis István, a Himod SE elnöke is örül Mészáros Norbert érkezésének.

- Természetesen együtt örülünk Norbi eredményességének és annak is, hogy elfogadta hívásunkat és Himodra igazolt. Igazi csapatember, aki a góllövés mellett besegít a társainak a védekezésbe is. Már eddig is kitett magáért, mert csapatunk legeredményesebb játékosa lett ebben az idényben.

A himodi csapat ősszel sok pontot hullajtott el, és már kicsi az esélyük, hogy odaérjünk a dobogóra, de ígéretük szerint küzdeni fognak az utolsó sípszóig.