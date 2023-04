„Tizenhárom éves koromban, 1951-ben szövetségi engedéllyel álltam először a kapuba. Ez még Nagyszentjánoson történt, hat évvel később igazoltam Győrbe, az ETO-hoz – mondja magáról. – Éveken keresztül vonattal jártam be, az edzések után pedig azzal haza, rendkívül fárasztó volt a sok utazás. Közben egyre jobban ment a védés, ezt különösen Pesti Zolinak köszönhetem, aki sokat foglalkozott velem.”

A zöld-fehér csapatban 1961-ben mutatkozott be az első osztályban.

„Nagy boldogság volt 1963-ban a bajnoki cím megszerzése, de majdnem lemaradtam az aranyéremről. Nem volt lakásom, így ennek ígéretével csábított a másik győri klub, a MÁV DAC. Egy hónapig náluk is készültem, aztán mégis visszatértem az ETO-hoz. Akkor lett Hidegkuti Nándor az edző. Barna Sanyival viaskodtunk a kapusmezért, többnyire azonban én néztem farkasszemet a csatárokkal.”

A magyar válogatottban jobbról a második Tóth László.

Az 1963-as bajnokcsapatból ő az egyetlen, aki a nagyválogatottban is bemutatkozhatott az ETO színeiben (később Korsóst a Vasasból egyszer beválogatták). A premier 1964. október 6-án Bernben volt, ahol a magyar csapat 2–0-ra legyőzte Svájcot. Utána a csehszlovákok ellen védte a kaput, majd a Népstadionban Jugoszlávia következett, ezen az összecsapáson a ferencvárosi Géczi váltotta.

„Sajnos a válogatottbeli szereplés nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Én voltam az egyetlen vidéki játékos a keretben, és ezt éreztették is velem a többiek, nem kaptam meg a bizalmat a nyugodt szerepléshez.”

Felejthetetlen élményt jelentenek számára a nemzetközi kupaszereplések. Első helyre a Fiorentina elleni ütközeteket tette, de emlékezetes a Benfica budapesti fellépése is. Tóth László egy összecsapásnál megsérült. Hosszasan ápolták, már levetette a mezét is, hogy egy mezőnyjátékos, Palotai Károly álljon a helyére, ám végül folytatni tudta a játékot.

A Benfica elleni budapesti mérkőzésen Tóth László és Palotai Károly. A kapus végül tovább folytatta a játékot.

„1969-ben átigazoltam az NB I/B-s MÁV DAC-ba, mert az ETO-nál nem oldották meg a lakásproblémámat. Már elmúltam negyvenéves, amikor befejeztem az aktív játékot.”

Napjainkban súlyos betegségéből lábadozik.

„A jobb lábamon combnyaktörést szenvedtem, három hónapig voltam kórházban, ahol gondos kezelést kaptam, köszönet érte. Nagy fájdalmak közepette már itthon gyógyulgatok, járókerettel közlekedek a lakásban. Sokat kínlódok ugyan, a futballt azonban továbbra is szeretem” – említi befejezésül Tóth László.



Az ETO korelnökei, 2023

Tóth László (1938. 03. 06.)

Dr. Tóth Lajos (1939. 05. 13.)

Szentmihályi Antal (1939. 06. 13.)