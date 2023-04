SKC - ZTE 79-84 (26-24, 19-17, 19.29, 15-14)

Sopron, férfi NB I, negyeddöntő, 4. mérkőzés 2000 néző. V.: Földházi, dr. Mészáros, Goda.

SKC: Joseph 7/3, JONES 27/9, Valerio-Bodon 2, Barnett 14, Durham 6. Cs.: MOLNÁR 9 White 12/6, Sitku, Supola 2, Takács. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

ZTE: TRICE 15/6, O'REILLY 24/18, Polster 3/3, SMITH 14/3, Osztojics 13. Cs.: Rakicsevics 3, Csuti 2, Keller 8/6, Zsíros, Németh Á. 2. Edző: Sebastjan Krasovec.

Jobban, 7-2-vel kezdett a ZTE, de Barnett, Jones és Durham révén gyorsan fordított az SKC. A nyitó negyed közepén váltva estek a kosarak, váltott vezetéssel haladtak a felek, a vendégeknél Smith és Osztojics, valamint a 2 triplát beemelő O'Reilly volt leginkább eredményes,. A negyed kosarakban gazdag szakasz végén főként White jóvoltóból 2 ponttal az SKC vezetett.

Ezt duplázta meg Molnár révén a második etap elején az SKC, ám Trice két triplájára építve egy 8-2-es rohammal fordítottak a zalaiak. Hazai részről időkérés, majd egy 7-2-es roham következett, továbbra sem "eresztették" egymás a felek, fej-fej mellett haladt a két gárda. A félidő hajrájában rendre a leginkább Jones találataira támaszkodó SKC vezetett, de a ZTE egalizált. A félidő végén a hazai gárda kétszer leindította ellenfelét, így 4 pontos előnnyel térhetett pihenőre. A hazai vezetés annak tükrében értékes igazán, hogy az első félidőben mind a 12 hárompontos kísérletüket elrontották, a soproniak, ugyanakkor a ZTE játékosai extrán (7/10, 70%) dobtak távolról.

Alacsony szerkezettel, kapkodva, a labdákat eladva kezdte a 2. félidőt az SKC,, nem egészen másfél perc alatt egy 6-0-lal fordított a ZTE. Ekkor "megtört a jég", White beemelte első soproni hármast. A szakasz közepén váltott vezetéssel haladtak a felek, majd amikor Joseph triplájra válaszként Keller 1, és O'Reiily pedig 2 triplát szerzett. Hiába kért időt Flevarakisz, tovább nyílt az olló, s egy 12-0-lal 10 ponttal elhúztak a zalaiak. A negyed végén Jones szerzett két triplát, a negyed végén 6 ponttal vezettek a vendégek.

Ezt csökkentette 2-vel Molnár a záró etap elején. Remekül, 12-4-gyel kedve fordított White vezérletével az SKC, ám az egerszegi időkérés megtörte a hazai lendületet. Büntetőkkel fordítottak a vendégek, a hazai támadójáték kapkodóvá vált. Ugyanakkor a ZTE játéka is pontatlann vált, lett, egy támadásnyi idővel a befejezés előtt White az egyenlítésért dobhatott büntetőket, de mindkettőt kihagyta, a túloldalon viszont Rakicsevics keze nem remegett meg a vonalon, így a ZTE nyerte a mérkőzést és a párharcot.

A párharc végeredménye: 3-1 a ZTE javára

A zalaiaktól Liam O'Reilly emelkedett ki 24 ponttal, míg az SKC-ból a 27-ig jutó Andre Jones volt a legeredményesebb.

Maliek White: Jó, küzdős meccs volt, és a végjátékban ők tudták bedobni a döntő kosarakat. Mi rontottunk pár könnyű dobást, lemaradtunk néhány lepattanóról, de a következő mérkőzésen is keményen fogunk küzdeni, és megpróbálunk nyerni.

Kostas Flevarakis: Egy újabb nagy mérkőzés volt ez a csapatunknak. Úgy gondolom, bizonyítottuk, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Egy olyan csapattal nézünk most szembe, akik nagyon jól teljesítettek az idei szezonban. Eddig is nagyon sokat értünk már el, ezért nagyon büszke vagyok a stábra, és a játékosokra is, de nem állhatunk meg. Dolgozunk tovább, hogy a legjobbunkat nyújthassuk a következő mérkőzésen is. Azt gondolhattuk, hogy ezt a zalaegerszegi mérkőzésen megtettük, de most még erősebbnek kell lennünk. Remélem, és hiszem, hogy ez a párharc még nem dőlt el az első mérkőzésen történtek miatt, mert Magyarországon senki nem felejtheti el, hogy mi történt az első meccsen, ha a magyar kosárlabda fejlődését szeretnék elősegíteni.

Az elődöntőben a ZTE a címvédő Falco-Vulcano Energia KC csapatával találkozik, míg az Alba Fehérvár az Egis Körmenddel vagy a Szolnoki Olajbányásszal játszik majd. Utóbbi párosításban vasárnap lesz az ötödik mérkőzés.

Férfi NB I:

negyeddöntő, 4. mérkőzés:

Sopron KC-Zalakerámia ZTE KK 79-84 (26-24, 19-17, 19-29, 15-14)

A párharc végeredménye: 3-1 a ZTE javára

alsóházi rájátszás a kiesés elkerüléséért:

MVM-OSE Lions - Atomerőmű SE 99-80 (21-16, 25-18, 31-24, 22-22)

Kometa Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 81-88 (20-23, 18-13, 16-22, 27-30)

A tabella:

1. MVM-OSE Lions 4 4 - 343-294 12 pont

2. Atomerőmű SE 4 2 2 321-316 12

3. Kometa Kaposvári KK 4 2 2 326-311 11

4. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 2 2 323-325 9

5. Budapesti Honvéd Sportegyesület 3 1 2 214-233 6

6. HÜBNER Nyíregyháza BS 3 - 3 209-257 4