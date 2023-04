Az ETO egykori labdarúgóinak, a mostani öregfiúknak a klub iránti kötődése idestova négy évtizedre tehető: a korábbi klasszisok, Palotai Károlyék fedezték fel, hogy mivel 90 percig futni már nehezebb a korábbiaknál, a vérre menő lábteniszcsaták meglepően jól pótolják a meccsek által kiváltott adrenalinszintet. Egész generációk játszották a stadion fedett termében, teniszpályán, általában négytagú csapatokkal. Előbb hetente háromszor, aztán ez csökkent kettőre, majd elérkeztünk a mai időszakig.Jó néhány tulajdonosváltáson esett át azóta a zöld-fehér klub, jó néhány vezetőség működött a sok-sok év alatt, ám az öregfiúk státusza, létjogosultsága szinte megkérdőjelezhetetlennek bizonyult. Soraik között tudhattak korábbi közéleti embereket, orvosokat, akik közvetve támogatták az egyesületet, más sportág kiválóságai pedig bizonyították lábteniszbeli képességeiket. Közös baráti vacsorák, együtt ünnepelt névnapok, egy-egy sportbarát távozása feletti gyász is az összekovácsolódást szolgálta. Minden gondra megoldást talált a társaságot negyven éve gardírozó Pénzes Mihály, vagy a vezetőkkel diplomáciai módszerekkel szót értő olimpiai bajnok Keglovich László, volt edző és vezető, valamint dr. Tóth Lajos korábbi szakosztályvezető. Használták a termet, régebben a még meglévő szaunát, bérletet kaptak a mérkőzésekre, sőt, sorompót nyitó kapubelépőt is.

A legutóbbi váltás után egy egészen más, egy szinte üzemszerűen működő ETO FC éli a mindennapjait, és ebben a közegben még keresik a helyüket az évek során megfogyatkozó, de a labdarúgás, a klub szeretetét változatlanul magukénak valló öregfiúk. A tornatermet már csak kevesen tudják igénybe venni, a negyvenes-ötvenes évjárathoz tartozó edzői garnitúra képviselőivel lehetetlen felvenni a versenyt. A kilencvenes évek és a későbbi időszakok külföldi játékosai nem maradtak Győrben, így adott az a nagyjából húsztagú eredeti öregfiúkcsapat, amelyik még mindig szívesen tölti idejét a lelátón is a csapatnak szurkolva vagy fehér asztal mellett nosztalgiázva hajdani fiatalsága sikerein.

A klub két új igazgatója, Tóth Miklós és Köteles László egykori futballistaként értik a tradíciók jelentőségét, legutóbb támogatásukról is biztosították a közösséget. Néhány tapasztalt tagjának talán a tanácsait is érdemes lenne meghallgatni.