PVSK–Sopron KC 74–89 (14–23, 15–25, 26–28, 19–13)

Debrecen, U20-as Morgen Ferdinánd-emlékbajnokság, negyeddöntő. V: dr. Popgyákunik, Nyíri, Szűcs.

SKC: CSENDES 10/3, BŐSZE 10/3, CSÁTALJAY P. 20, KELLER 15/9, SCHÖLL 8. Cs.: Lakatos 5, TÓTH D. 7/3, FLASÁR B. 14/3 Woditsch, Szekeres, Bőhm, Gadácsi. Edző: Bors Miklós.

Az első negyed közepén bemutatott 13–1-es rohammal, és a második elején végrehajtott 12–1-es futással a szünetre közel 20 pontos előnyt szereztek a soproni fiatalok, és magabiztos győzelemmel jutottak a legjobb négy közé.

Bors Miklós: – Örülök, hogy védekezésben aránylag jól féken tartottuk ellenfelünk kulcsjátékosait, és hogy a támadójátékunkban volt sebesség, ritmus. Ennek köszönhetően nagyobb előnyt szereztünk, így később pihentethettük meghatározó játékosainkat, mindenki lehetőséghez jutott.

Sopron KC–Falco 65–50 (8–16, 10–8, 26–15, 21–11)

Debrecen, U20-as Morgen Ferdinánd-emlékbajnokság, elődöntő. V.: Rózsavölgyi, dr. Nagy, Földesi.

SKC: Csendes 10/3, Bősze, CSÁTALJAY 21/3, KELLER 5/3 Schöll 8. Cs.: Tóth D., FLASÁR 18/6, Woditsch 3/3, Lakatos. Edző: Bors Miklós.

Az ellentétes félidők mérkőzésén a második negyed derekán 10 pont fölötti hátrányban voltak a megilletődötten kezdő soproni fiatalok az alapszakaszt megnyerő Falco ellen. Bors Miklós ekkor zónát rendelt el, amellyel sikerült megtörni a szombathelyiek lendületét. A támadójáték ugyan még akadozott, sok labdát eladtak az SKC játékosai, de a szünetig így is feljöttek 6 pontra. Térfélcsere után a védekezés továbbra is hatékony volt, és ekkor már a támadójáték is olajozottan működött, így a harmadik negyed derekán fordítottak a soproniak, és végül 15 ponttal győztek, így bejutottak a szombati fináléba, ahol a házigazda DEAC ellen játszanak.

Bors Miklós: – Mit szépítsük, a mérkőzés elején "tele volt a nadrág", ijedten, ritmustalanul, lassan játszottunk. Szerencsére attól kezdve, hogy bevetettük a zónát, ennek gyakorlatilag az egész meccsen nem találta az ellenszerét a Falco. A második félidőre már egészen más ritmusban és felfogásban támadtunk, volt lendület, sebesség a játékunkban, és a jobb ritmusú játék eredményeként már távolról is be-beestek a dobások. Nem volt szép mérkőzés, de a lényeg, hogy nyertünk, és ott vagyunk a döntőben.