Cziczás László, a győriek vezetőedzője elmondta: „Az biztos, a hangulat a tetőfokán van nálunk, a döntőbe jutás óriási eredmény, ismételten csak azt tudom mondani, le a kalappal a lányok előtt, akik mentálisan már-már kiégés közeli állapotban vannak. Igazából egy napunk van az első meccsre felkészülni, ami egy Sopronnál gyengébb csapat ellen is nagyon kevés, de ennyi idő alatt is megtesszük azt, amit tudunk. Nem mi vagyunk a favoritok, de olyan mentalitásunk, habitusunk van, hogy mindent elkövetünk azért, hogy borítsuk a papírformát, ahogyan ezt a szezonban már többször is megtettük. A Sopron picivel talán pihentebb lesz, de nem hinném, hogy ezen múlna a végeredmény. Nagyon fontos lesz, hogy a két-három fős bivalyerős soproni tengelyt mennyire tudjuk megállítani, ha nem sikerül, akkor nehéz lesz meccset is nyerni, de azon leszünk, hogy ne érjen véget három mérkőzés alatt a döntő.”