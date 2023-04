Dr. Barthalos István: – A történelem ismétli önmagát, tavaly is a műszaki egyetem ellen játszottunk, csak akkor mi a Nyugati csoport harmadikjai voltunk, ők a másodikak, most fordítva, mi végeztünk a második helyen, ők a harmadikon. Kicsit tartottam az idegenbeli meccstől, mert egy éve tíz ponttal kikaptunk, most azonban sikerült nagy előnyt szereznünk, a hazai meccs csak hab volt a tortán. Kevés időnk van a felkészülésre, de mindent megteszünk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el Debrecenben is.

Korábban a férfi egyetemi gárda is biztosította helyét a legjobb négy között.