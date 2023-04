Bors Miklós legénysége egyértelműen a negyeddöntőre fókuszál a PVSK ellen.

Az SKC felnőttcsapatának másodedzője, az U20-as gárda szakvezetője kiemelte: „A PVSK nem véletlenül és érdemtelenül jutott a nyolcas döntőbe. Vannak olyan játékosai, akik az NB I/B Piros csoportjában a legjobb négy közé jutó felnőttegyüttesben is fontos, meghatározó szerepet töltenek be, védekezésben elsősorban őket kell féken tartani, támadásban pedig nem szabad zavarba jönni a gyakran kellemetlen letámadó védekezéstől, amelyben ráadásul a zónát és az emberfogást is gyakran váltogatják.”

Bors Miklós az U20-as döntőn kénytelen nélkülözni a sérült Csátaljay Barna játékát, a többiek harcra készek. A szakvezető szerint a csapat állóképességével nem lehet gond, és bízik benne, sikerül a pécsieken túljutva bekerülni a legjobb négy közé.