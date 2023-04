Hosszabb szünet után újra a legrangosabb európai kupasorozatban lépnek pályára Ambros Martín tanítványai. A öld-fehérek a B csoport második helyén zárták a csoportkört, így egyenes ágon jutottak a legjobb nyolc együttes közé.

Az ellenfél, az Ulrik Kirkely által vezetett Odense csoportjában 16 pontot szerezve – nyolcszor győzött, hatszor kikapott – a harmadik helyen zárta az első kört, így pályára kellett lépnie a negyeddöntőbe kerülésért is.

Az ellenfél a másik csoport hatodikja, a norvég Storhamar volt. Az első találkozón, Norvégiában 30–22-re nyert az Odense, míg hazai pályán – a sima idegenbeli siker után talán némi meglepetésre – csupán 30–30-as döntetlen eredmény született, de összesítésben így is magabiztos, 60-52-es eredménnyel jutott a legjobb nyolc együttes közé a dán együttes.

Az Odense legeredményesebb játékosa a Bajnokok Ligájában Mie Hojlund 65 találattal, viszont a dán kézilabdázó játékára hosszabb ideig nem számíthat a vezetőedző, mivel hátsérülése miatt többhetes kihagyás vár a játékosra. A házi góllövőlista második helyén Bo van Wetering áll 63 góllal és a harmadik Dione Housheer 62 találattal.

A győriek BL-góllövőlistáját Ana Gros vezeti 68 találattal, őt 53 góllal Estelle Nze Minko követi, míg a dobogó harmadik fokán Linn Blohm áll 51 találattal.

A dániai mérkőzés előtt a védőspecialista Line Haugsted nyilatkozott a klub honlapján, többek között arról is, milyen érzés ellenfélként utazni hazájába: „Jó lesz Dániában játszani, az Odense ellen sokszor szerepeltem már. Kulcskérdés lesz nálunk, hogy milyen lesz a védekezés, ha ez jól működik, akkor az a támadójátékunkat is meghatározza. Az Odense nagyon jó színvonalat képvisel, az erejük abban rejlik, hogy csapatként nagyon jók, nem egy ember határozza meg a játékukat, hanem egységesen, mindenki oda tudja tenni magát, így igazából mindenkire figyelnünk kell. Természetesen az a célunk, hogy most és majd a visszavágón is nyerni tudjunk, hiszen a célunk elsőként az, hogy bejussunk a Final Fourba.