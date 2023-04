DVTK–SERCO UNI Győr 67–55 (17–15, 21–15, 13–17, 16–8)

Miskolc, NB I-es női elődöntő, 2. mérkőzés, 2300 néző. V.: Nagy V., Goda, Pozsonyi.

DVTK: Aho N. 4, Kányási 5/3, GUIRANTES 16, GARBIN 17/9, Kiss A. 3. Cs.: BERNÁTH 15/6, Jovanovic 7, Aho T., Edző: Völgyi Péter.

UNI Győr: ELLENBERG 17/9, Dombai, Dubei 10/6, Török Á. 5/3, WILLIAMS 14. Cs.: Bach, Varga Zs. 4, Oroszová 2, Ruff-Nagy D. 3, Weninger. Edző: Cziczás László.

A hazaiaknál nem volt Green a keretben, így Kiss Angelika kezdett centerposzton. A győrieknél nem változott a kezdő az első meccshez képest. A DVTK Garbin triplájával kezdte meg a pontgyártást, majd Kányási két büntetőjét is értékesített. Török triplával szerezte a vendégek első pontjait. Most nem voltak olyan pontosak a dobások, mint pénteken, Győrben. Williams büntetőivel tört meg a kosárcsend (5–5). Továbbra sem céloztak tökéletesen a játékosok, Dubei viszont a legjobbkor engedett el egy hármast (7–8). Láthatóan a nagy tét miatt kicsit idegesebbek voltak a csapatok, sok volt a hiba mindkét oldalon. Triplából jól álltak a győriek, Ellenberg is beemelt egyet, majd sikeres középtávolijával már négy ponttal vezetett a SERCO UNI Győr (6. perc: 11–15). A negyed hajrájában egy 6–0-ás rohammal fordítottak a hazaiak, így tíz perc játék után ők vezettek 17–15-re.

Williams büntetője volt az első pont a második szakaszban, a túloldalon Guirantes mindkét büntetőjét bedobta, ahogyan Ellenberg is (19–18). Az első akciókosárra a negyedben két percet kellett váni, ezt Bernáth szerezte. Dubei két és fél perc után közelről volt eredményes, Bernáth pedig egy triplát süllyesztett el a gyűrűbe. Dubei hasonló értékű kosárral gyorsan válaszolt, Varga közelije után pedig megint vezettek a zöld-fehérek (24–25). Egy újabb 6–0-ás hazai rohanás után ellépett a DVTK, mely két negyedet követően nyolcpontos előnyben volt (38–30).

A második félidőt parádésan kezdték Ellenbergék, az első három és fél percet 12–2-re nyerték, időt is kért Völgyi Péter. Bernáth egy triplával jelezte, hogy nem szeretnék átadni a meccs irányítását a yőri csapatnak. A folytatásban így fej fej mellett haladt a két együttes, a zárószakasz előtt nem sokkal viszont négy ponttal vezetett a DVTK, az utolsó tíz percnek is ekkora hátrányban ment neki az UNI Győr (51–47).

Ennek legelején Ellenberget faultolták, az amerikai irányító be is dobta a büntetőket, de Garbin gyorsan válaszolt. Nem változott a játék képe, a DVTK tartotta 4–6 pontos előnyét, sőt, Garbin hármasa, majd Guirantes duplája után már 60–51 volt a javukra. Érthető volt Cziczás László időkérése, ami után Ellenberg kosarával folytatódott a mérkőzés, tovább zárkózni azonban nem tudtak a látogatók. Az utolsó négy perc előtt 64–53-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Az újabb időkérés után Ellenberg kipontozódott, Garbin trojkájával pedig gyakorlatilag eldőlt a találkozó.

A párharc 1–1-re áll, a mindent eldöntő találkozó szerdán 18 órakor kezdődik majd a győri egyetemi csarnokban.