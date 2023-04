Sopron Basket–SERCO UNI Győr 74–55 (20–10, 17–18, 24–14, 13–13)

Sopron, NB I-es női döntő, 3. mérkőzés, 1500 néző. V.: Cziffra, Praksch, Söjtöry.

Sopron: Fegyverneky, TURNER 13, CZUKOR 8/6, BROOKS 21/9, MAGBEGOR 27/6. Cs.: Kunek 3/3, Böröndy 2, Stankovic, Varga A., Sitku, Erdélyiová, Völgyi. Edző: Gáspár Dávid.

UNI Győr: ELLENBERG 12/3, DUBEI 12/6, Bach 2, Török Á. 8/3, Williams 10. Cs.: Ruff-Nagy D. 2, Varga Zs. 2, Dombai 7/3, Weninger. Edző: Cziczás László.

A bajnoki döntő harmadik felvonásán a két csapat abban a tudatban lépett pályára, hogy a soproni győzelemmel véget ér a párharc. Láthatóan mindkét csapat eléggé a végén járt erővel, ezért elég sok volt a hiba mindkét oldalon, de a címvédő volt azért a pontosabban, és már egy negyed alatt felépített egy tízpontos előnyt, mely időnként csökkent, a második félidőben azonban nőtt. Ekkor már nem nagyon tudott komolyabb ellenállást kifejteni a vendéggárda, így a Sopron Basket 16. bajnoki aranyár semmi veszély nem fenyegette.

A harmadik meccsen is küzdött egymással a két csapat, de a Sopron megérdemelten győzött.

Fotó: Nagy Gábor

Érdekesség, hogy a végén két boldog csapat volt a parketten, a hazaiak érthetően az újabb elsőségüknek örültek, a győriek viszont úgy érezték, megnyerték az ezüstöt, nem az aranyat veszítették el.

Gáspár Dávid: – Először szeretnék gratulálni a győrieknek, nagyon jó, kemény ellenfél volt, remekül felkészített csapat, jár nekik a gratuláció az egész évadjukért. Nagyon boldog vagyok, és büszke a csapatra, mert vereség nélkül tudta lehozni ennek a nagyon kompetitív magyar bajnokságnak a rájátszását. A játékosok, valamint a stáb tagjai mellett jár a köszönet és az elismerés a klub összes dolgozójának, az ő részükről is nagyon sok munka fekszik ebben a sikerben.

Cziczás László: – Ha a szezon előtt valaki azt mondja, ezüstérmet nyerünk, akkor nem kellett volna ennyit dolgozni érte. Viccet félretéve úgy érzem, óriási siker tértünk el, előzetesen az volt a célkitűzés, hogy négy közé kerüljünk, ezt sikerült jócskán túlteljesíteni. A meccs előtt azt mondtam a játékosoknak, a legrosszabb esetben nyerünk egy ezüstöt, jobb esetben folytatjuk a harcot az aranyért. Előbbi jött be, de nem gondolnám, hogy ezért szemrehányás érhet bárkit is. Nem rólam szól azonban ez az eredmény, ebben vastagon benne van a stábom is, külön kiemelve Földi Attilát és Fűzy-Antolovics Adélt, de még sorolhatnám hosszan azoknak a nevét, akik ennek részesei voltak.

Fegyverneky Zsófia: – Minden évadnak úgy megyünk neki, hogy megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból. Úgy érzem, ez ebben az évadban sikerült az Euroligában. a Magyar Kupában és a bajnokságban egyaránt. A csapatnak van egy olyan magja, amely hosszú évek óta itt játszik együtt, és nap mint nap ezt a mentalitást próbálja átadni a többieknek. Nagyon sok mindenen mentünk át ebben a szezonban, örülök, hogy sikerült ilyen szépen befejezni.

Török Ágnes: – Fura azt mondani egy elveszített döntő után, hogy itt most nem volt vesztese a meccsnek. Büszke vagyok a lányokra, hogy ezt az eredményt elértük. Nagyon régóta vártunk már arra, hogy újra döntőt játszhassunk, sikerült, élveztük minden percét.