Úgy tudjuk, nemcsak a csapat, hanem a vezetőség is fontos "meccset" vív a dánokkal, pontosabban a rivális egyik legjobbjával, a holland válogatott balkezes lövőjével, Dione Housheerrel. Információink szerint 2024-ben már Győrben szerepel Housheer. Erről írt a dániasport.hu Facebook oldala, idézve a dán TV3 csatornát, mely egyébként Ulrik Kirkelyt is megkérdezte erről, de a nyártól Győrben dolgozó szakember nem erősítette meg ezt a hírt.

Ettől függetlenül több tényező is amellett szól, hogy a holland érkezik a zöld-fehérekhez, hiszen a dél-koreai Rju Un Hi és a szlovén Ana Gros szerződése is lejár a következő szezon végén, emellett Endrődi Péter, a győri klub ügyvezetője is többször elmondta: a tervek szerint még idén tavasszal jelentenek be olyan játékost, aki 2024-ben csatlakozik a győriekhez. Housheer pedig már régebb óta a győri klub kívánságlistáján szerepel.