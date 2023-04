Radnóti Ákos beszédében elmondta: "Nem először áll itt a csapat, ami nagy öröm és büszkeség számunkra. Az utóbbi időben elsősorban bronzérmeket szereztek a lányok, és az idei szezon kezdetén sem gondolták talán sokan, hogy bejut a döntőbe az együttes. Ezért elismerés illet mindenkit, aki hozzájárult ehhez, élen természetesen a játékosoknak és a szakmai stábnak, de tudom, rengetegen dolgoztak még a háttérben azon, hogy ilyen évet zárjanak a lányok. Magam is több mérkőzésen jelen voltam, és konstatáltam, hogy a nézőszám fokozatosan nőtt, a végjátékban remek hangulat volt a csarnokban, mely nyilván ösztönzőleg hatott a teljesítményre is. Kívánom, hogy ezen az úton haladjon tovább a társaság, és a jövőben is ehhez hasonló vagy még fényesebb sikereket érjen el, hogy újra itt találkozhassunk. A kosárlabda egyre népszerűbb a városban, és ehhez a város is hozzájárul, a napokban írtuk alá a támogatói szerződést, emellett az utánpótlás jövőbeni otthona is hamarosan elkészül, mely ráadásul választókörzetemben, Adyvárosban van, a volt Grabo-sátor lesz az ifjú kosaras palánták képzési központja. Ugyanilyen fontos azonban a Móra-iskola közelében lévő hat palánkos kosárpálya, mely a tömegsport igényeit igyekszik kielégíteni" – fogalmazott Radnóti Ákos, aki Patkás Tamással a város ajándékát adta át a jelenlévőknek.

A győri kosarasok egyébként nem sokat pihennek, hiszen júniusban Európa-bajnokság lesz, ahova a magyar válogatott is kvalifikálta magát, és több játékos esélyes a szereplésre, míg a szakmai stábban Cziczás László vezetőedző és Burdi Szabolcs fizikoterapeuta is helyet kapott.