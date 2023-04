A korombéli sportkedvelőknek biztosan élnek még az emlékei között a hetvenes évek itthoni televíziós közvetítései a női futballmérkőzésekről. Nemcsak a fekete-fehér készülékek miatt nem tűnt színesnek a játék, hanem valójában is szürke volt a maga kezdetlegességével. Így utólag azért – mint minden sportágbeli úttörőnek – nekik is jár a tisztelet és a taps.

A közvetítésekből még néhány csapat nevére is emlékszem: Femina, László Kórház, Renova és mások. A játékosnevek persze már jobban feledésbe merültek, de Matskássynéé például megmaradt bennem, lehet, hogy az övé is elsősorban az érdekessége miatt. Később aztán kispályán, teremben is feltűntek a gyengébbik nem képviselői. A téli miskolci focifarsangok alkalmával játszottak a férfiak mellett. A hölgyek között Bárfy Ágnes volt a sztár – az édesapja a Vasasban volt ismert futballista hajdanán –, jól cselezett és ontotta a gólokat.

A hőskorszak után hullámzó volt itthon a női labdarúgás léte és színvonala, miközben a világ más országaiban hatalmas fejlődésnek indult. A nemzetközi szövetségek közelmúltbeli programjai mellett az MLSZ is erőteljesen felkarolta a lányok, asszonyok játékát. Ennek az utóbbi időszakban már látszanak az eredményei: a klubok egy részénél a női csapatok kikerültek a nemkívánatos kategóriából.

Az elismertség növelésében, a népszerűsítésben napjainkban is óriási szerepe van a televíziónak. Ehhez szolgálnak kellő inspirációt például a különböző gálák közvetítései, hiszen a nyilvánosság előtt már minden esetben díjazzák a legjobb női játékosokat és csapatokat is.

Itthon egy ideje az ETO számít a női foci egyik zászlóshajójának: szombaton éppen rangadót játszik a bajnoki címvédő Fradival.

A kamerák előtt.