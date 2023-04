Május 6-án az Audi-ETO női kézilabdacsapata az Odensét fogadja a BL-negyeddöntőben, a győri klub korábban felhívást intézett szurkolóihoz: "A magyar bajnoki rangadón bebizonyosodott, mekkora ereje van az ETO-családnak. Újabb kéréssel fordulunk szurkolóinkhoz, a BL-mérkőzésen öltöztessük közösen zöldbe az Audi Aréna Győrt."

Azóta már Amandine Leynaud, Faluvégi Dorottya is elmondta: mit jelent neki és a csapatnak a szurkolók buzdítása, most Line Haugsted is kérte a csapat szurkolóit, hogy töltsék meg az arénát és lehetőleg zöldben tegyék ezt.