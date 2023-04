A klub a pandémia után magára talált és nagy fejlődésen ment keresztül, amit az eredmények is bizonyítanak.

Dubi Attila edző – egyben a klub vezetője, aki korábban kétszer is vb-bronzérmes lett a magyar csapattal – így értékelt: – Gratulálok mindenkinek, azoknak is, akik most nem értek el helyezést. Látszott a gyerekeken, hogy élvezik, amit csinálnak, és ez a legfontosabb. A mutatott teljesítményen kívül a viselkedésükkel is meg voltam elégedve, igazi csapatként működtek. Sokat dolgozunk azon, hogy a kendómozdulatokon, -technikákon kívül megtanulják azt a hozzáállást, ami szükséges ahhoz, hogy jó kendósok és emberek legyenek. Készülünk a következő megmérettetésre, az országos csapatbajnokságra, ami május hatodikán lesz, szintén Budapesten.

Dubi Sándor hétdanos mester korábban versenyzőként kétszer nyert Európa-bajnokságot, valamint ő is tagja volt a világbajnokságon két ízben is harmadik helyen zárt válogatottnak. Számára nem volt szokványos hétvége a mostani: – Először indult mindkét fiam kendóversenyen, nagyon nagy élmény volt ez nekem. Nem tagadom, meghatódtam. Mártonra pozitívan hatott a versenyhelyzet, megilletődöttség nélkül vívott, megérdemelte a második helyet. Mátyás fiamnak fél éve van páncélja, ahhoz képest nyert egy meccset és továbbjutott a csoportjából. Mindkettőjükre nagyon büszke vagyok, ahogy a többi tanítványunkra is.