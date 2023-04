Mind az öt topligából érdeklődnek Kerkez Milos iránt – árulta el az M1-nek adott exkluzív interjúban a magyar válogatott egyik legnagyobb reménységének édesapja. Sebastijan Kerkez a fiát érintő ajánlatok mellett beszélt saját preferenciájukról és korábbi élményeikről, de megemlítette azt is, mennyire büszke arra, ahonnan jöttek és hálásak a győrieknek, akiknél Kerkez a pályafutását kezdte.

Az interjúban - amely teljes terjedelmében az m4sport.hu oldalon olvasható - felidézte, hogy minden nagyon gyorsan történt a fia pályafutásában, előbb másfél évig az ETO FC Győr futballistája volt, majd egy évig az AC Milannál pallérozódott és tavaly került az Alkmaarhoz.

Sebastijan Kerkez a megkeresésekkel kapcsolatban elmondta, nem akarják elsietni a döntést.

“Milossal kapcsolatban eddig minden gyorsan történt, most beszélünk inkább mindenkivel, nem sietünk semmivel. Nem kötelező nekünk eligazolni, de a futball ilyen, az ő pozíciója nagyon keresett, így van pár érdeklődő érte is, Angliából, Spanyolországból, Olaszországból, Portugáliából és még Németországból és Franciaországból is. Mindenkit a pénz érdekel, de minket nem. Jól élünk itt és mindenünk megvan, a pénz nem ok a klubváltásra jelenleg. A nagy pénz egyszer úgyis jönni fog, most ez nem változtat semmit a döntésünkön, hogy ki adja a legtöbbet.”

Sebastijan Kerkez úgy fogalmazott: jelenleg nincs okuk a váltásra, megbecsülik, tisztelik őket Hollandiában, szeretik a klubot és hálásak neki, a fia pedig fejlődik, ezzel együtt a felmerülő lehetőségeket mindig meg kell vizsgálni.

“Nagyon jó helyen vagyunk itt. Amit otthon, Győrben érzünk, ugyanazt itt is megkapjuk, a konyhástól kezdve mindenki kedves itt. Büszkék vagyunk arra, ahonnan jöttünk. Mikor Magyarországra megyek, Győrben mindig elsőként Vankó Imrét és Juditot látogatom meg, Priskin Tamás jóbarátunk szüleit. Amit ott érzünk, azt kapjuk itt is, így a maradás sem kizárt” – mondta ezt már ismét az Alkmaarral kapcsolatban.

Sebastijan Kerkez az interjú végén kiemelte azokat az embereket, akiknek az egész család köszönettel tartozhat Milos karrierjét illetően.

“Kaposi Dánielnek és Soós Imrének köszönettel tartozunk, hiszen bíztak a fiamban, miattuk vagyunk ott jelenleg, ahol. Győrben pedig leginkább Nemanja Andric és Priskin Tamás segítette Milost, ők voltak a barátai. Priskin a fociról tanított neki sokat, Andric pedig a viselkedésről például, hiszen Milos elég nehéz eset, mikor játszik, de megtanították, hogyan nyugtassa magát, emellett pedig emellett pedig Tóth Milánt is megemlítem, jó barátja ő is a családnak” – mondta az édesapa zárásként.