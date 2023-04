„Ezt a versenyt a jövőért hoztuk létre, hogy a legkisebbek is versenyzési lehetőséghez jussanak, hiszen ez nagyon fontos feladat. Ilyenkor adjuk meg a szükséges alapokat. Nálunk a legkisebbek az U11-esek, az U13-as korcsoportban viszont már Európa-bajnokságot is rendeznek. Ez a kupa kapcsolódik a reménységek programhoz, ami arról szól, hogy az utánpótlás versenyzők nemzetközi tornákon is elindulhassanak. Erre fókuszálunk, ezen van a hangsúly elsősorban, nem az eredményeket hajszoljuk” – mondta Vígh Zsolt, a verseny főszervezője.

Noha nem az eredményesség a lényeg, azért azt jó volt látni, hogy GYAC színeit képviselő ifjabb Péntek Gábor – aki még csak U10-es korosztályú – mennyire jól helyt tudott állni a nála idősebbek között. Az U11-eseknél csoportjában két győzelemmel és három vereséggel negyedik lett, majd az egyenes kiesése szakaszban vereséget szenvedett. Az U12-eseknél a két győzelem és a két vereség harmadik helyet ért a csoportban, és itt is az egyenes kiesése szakasz első meccs után búcsúzott. Az U13-asoknál mind a négy meccsét elveszítette a győriek tehetsége.