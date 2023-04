Kovács Bálint elárulta, ezúttal nem az egykörös tempón volt a hangsúly – 11. helyen zárt a csapat –, hiszen egy hosszútávú versenyen nem ez a lényeg, de úgy véli, mind ő, mind a csapat, mind a Yamaha készen áll majd április 15-én az EWC idei első futamára.

A motorversenyző folytatta a felkészülését az idei Endurance-világbajnokságra is. A H-Moto Team versenyzője a Maco Racing Team állandó versenyzőjeként az EWC valamennyi európai futamán rajthoz állhat a Superbike kategóriában 2023-ban, míg tavaly beugró pilótaként a Bol d’Or-n a 6. helyen végzett a Maco Racing pilótájaként.

Bálint már túl van az ismerkedésen a szlovák csapattal és a Yamaha motorjával, hiszen hetekkel ezelőtt több napon keresztül tesztelhetett Spanyolországban a szlovák csapattal, míg ezúttal már komolyabb feladat hárult rá, ugyanis az április 15-én és 16-án rendezendő Le Mans-i 24 órás vb-futam hivatalos tesztjén vett részt. Gyorsan sikerült visszaszoknia a gyári BMW-ről a Yamahára – előbbivel az IDM-ben áll rajthoz –, és a második nap végére már nagyon komoly tempóra volt képes csapattársával, Enzo Boulommal együtt, ezért úgy véli, Anthony Westtel kiegészülve remek csapatot fognak alkotni a legendás 24 órás futamon.

Jól ment Kovács Bálint alatt a motor.

Fotós: Izsó Krisztián/H-Moto Team

„Nem tagadom, én is kíváncsi voltam arra, milyen gyorsan tudok visszaszokni a Yamahára, de pár kör után már igencsak otthonosan éreztem magam a motoron. Az első napon a motor elektronikájával, főleg a motorfékkel bajlódtunk. Nem titok, sokáig messze álltunk a jó beállításoktól. Ennek tudható be, hogy elestem, de ezt követően azért estig sikerült orvosolni a problémát. A második napon sokkal biztonságosabban motorozható járgányt sikerült összeraknunk és a tempónk is jó volt, ezt az összesített tizenegyedik hely is mutatja. Mi nem az egykörös tempóra koncentráltunk, hiszen a futamon nem ez a lényeg. A versenytempónk nagyon jó volt, így igencsak bizakodva várom az idei első világbajnoki futamomat” – fogalmazott Kovács Bálint.

A 21 éves motoros most itthon készül tovább, és a jövő héten pedig utazik Le Mans-ba, ahol már harmadik alkalommal áll rajthoz a legendás 24 órás vb-futamon.