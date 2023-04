A 2024-es párizsi olimpiára készülő versenyzők új, Team Hungary-köntösbe „öltöztetett” vadonatúj, környezetbarát, öntöltő hibrid elektromos C-HR-t vehettek át. Köztük volt a győri Széchenyi ESE judósa, Sipőcz Richárd is.

A támogatott sportolók között vannak olimpiai bajnokok és feltörekvő tehetségek egyaránt, akik számára az összetartozást, a csapategységet, az olimpiai eszmét is szimbolizálják ezek az autók, amelyek megkülönböztetik őket a közúti közlekedők tömegétől. Az autó oldalán a vadonatúj Team Hungary logó és az öt karika jelzi a küldetést és mutatja az utat, no meg azt, hogy a Toyota C-HR használója egy azok közül, akik a sportra és a jó olimpiai szereplésre tették fel az életüket.

A támogatott sportolók kiválasztása még tavaly történt meg a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai javaslatai alapján, az együttműködés pedig az idén ugyanazokkal a sportolókkal folytatódott.

A világ legzöldebb és leginnovatívabb autógyártójaként ismert, a társadalmi felelősségvállalás számos területén aktív Toyota 2016-ban nyolc évre szóló együttműködést kötött a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, 2017-ben pedig a Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai partnere lett – járművekkel, mobilitási szolgáltatásokkal és megoldásokkal segítve az ötkarikás mozgalmat.