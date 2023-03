Minden idők legjobb dunaszerdahelyi csapata? címmel az nb1.hu készített egy hosszabb interjút Világi Oszkárral, a DAC 1904 és az ETO tulajdonosával, aki az írás második felében beszélt arról, hogy milyen megfontolásból vásárolta meg egy éve a Győri ETO FC-t.

"Arra gondoltam, hogy tudok segíteni a Győrnek. Egymástól mindössze 40 kilométerre van a két klub, mégsem vagyunk egymás konkurenciái, de könnyen tudunk együttműködni a fiatalok kinevelésében. Szeretném, ha szimbiózisban élne a két klub, és közös erővel sikereket érne el mindkét fél. Az NB II-ben nézik, mennyi fiatal hány játékpercet futballozik, és ebben az összevetésben a Győr messze a legjobban teljesített ősszel. A lista második helyezettjénél 30 százalékkal több játékpercet kaptak a győri fiatalok, az utolsó nyolc csapat pedig együttvéve sem játszatta annyi ideig a fiataljait, mint mi. Vannak, akik türelmetlenek, de ahhoz idő kell, hogy a Győr infrastrukturálisan, szervezettségben és játéktudásban is a megfelelő szintre jusson" - hangzott a válasz.

A beszélgetés során szó esett a DAC és az ETO szurkolótáboráról is.

"A DAC mögött nagyon erős szurkolótábor és egy nagyon erős társadalmi közeg áll, amely tagjai tényleg szeretik a klubot és mindent megtennének érte. Ezért Győrben még meg kell dolgozni, ugyanis egyelőre nem létezik az a közeg, amely támogatná a csapatot. Sokat kell még tenni azért, hogy olyan szurkolótábora legyen a Győrnek, mint amilyen a DAC-é."

Kiderült, hogy Kalmár Zsolttal megegyeztek a folytatásról, arra számítanak, hogy a Győrben élő magyar válogatott játékos továbbra is marad a DAC-ban vagy később az ETO-ban.

"A Győr is sikeres csapat lesz, el fog jönni az ideje, hogy feljut majd az NB I-be. Utána már csak a klubon fog múlni, hogy tud-e a lehetőséggel élni. Én mindent megteszek azért, hogy két, nemzetközileg is sikeres csapata legyen ennek a régiónak, a Győr és a DAC. Ezt a Győr is elérheti, hiszen van futballmúltja, akadémiai bázisa, szakmai gárdája, amely ezt segíti. Remélem, Győrben is megjelennek a szurkolók, és akkor megjelenik majd a régi hangulat. De a szurkolónak jó és rossz időkben is szeretnie kell a klubot, az ilyen drukkereket kell majd Győrben megtalálni. A DAC-fanatikusok ott vannak minden meccsen, elkísérik a csapatot mindenhová, remélem, hogy Győrben is kialakul majd ez a réteg" - említette befejezésül Világi Oszkár, a DAC és az ETO tulajdonosa.