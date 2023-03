A hétvégi grúziai Grand Slam-torna előtt (amelyen a mieink nem léptek tatamira) hat magyar versenyző állt olimpiai kvalifikációt érő pozícióban. Tokióban hét versenyzőnk léphetett tatamira, ezt a számot elérheti 2024-ben is a magyar judosport.

Egyelőre senki sem érezheti magát párizsi résztvevőnek, leszámítva a franciákat, akik a rendező jogán minden súlycsoportban indíthatnak majd egy-egy judóst. A mieink közül Pupp Réka áll a legközelebb az ötkarikás részvételhez, de objektíven kell néznünk a rangsort, még nagyon sok idő és megannyi erőpróba van hátra a kétéves olimpiai kvalifikációs időszakból, amely 2024 júniusában ér majd véget.

Az első, kvalifikációs szempontból ötven százalékot érő évből már csak három hónap van hátra, de még előttünk áll az időszak legfontosabb viadala, a dohai világbajnokság, amelyre május 7. és 14. között kerül majd sor. A mieink következő versenye pedig itt van a nyakunkon: legjobbjaink tatamira lépnek a március utolsó napján rajtoló antalyai Grand Slam-tornán.

Ami a pillanatnyi állást illeti: erős pozícióból várhatja a folytatást Pupp Réka, Ungvári Attila, Tóth Krisztián és Vég Zsombor, de a kvalifikációs rangsortól független világranglistán elfoglalt pozíciója miatt Özbas Szofi is számíthat kiemelésekre a nagy versenyeken. Ők öten álltak a hétvégéig ötkarikás pozícióban, a kontinentális kvóták bonyolult kiosztási rendszerében pedig Sipőcz Richárd lenne a befutó, ha most zárulna a kvalifikációs időszak.

Két évvel ezelőtt, a tokiói olimpián hét indulónk volt, ezt a számot jó eséllyel elérheti, de akár túl is szárnyalhatja a magyar csapat: közel áll a direkt kvalifikációhoz Sipőcz Richárd és Gercsák Szabina is, ez pedig utat nyithatna egy nyolcadik súlycsoport számára a magyar válogatott szempontjából.

Mindez persze csak esélylatolgatás, a nagy dolgok a tatamin dőlnek el, a döntéshozók pedig maguk a judósok, akik ez esetben a saját szerencséjük kovácsai.

Emlékeztetőül: a sportágban összesen háromszázhetvenkét kvóta kiadó, a fele a férfiaknál, a fele a nőknél. Direkt kvalifikációs minden súlycsoport legjobb tizenhét helyezettje szerezhet az olimpiai kvalifikációs rangsor alapján, amihez a pontokat világbajnokságokon, Mesterek tornáján, Grand Slam- és Grand Prix-viadalokon, Continental Open-versenyeken és kontinensbajnokságokon lehet szerezni. A fennmaradó helyekből tizennégy a rendező Franciaországot illeti, ezen felül a kontinentális szövetségek és a Nemzetközi Judo Szövetség bizottsága osztja szét az olimpiai indulási jogokat.

Az olimpiai kvalifikációs rangsor legjobbjai

6. Pupp Réka (Atomerőmű SE, 52 kg) 1565 pont

7. Ungvári Attila (Győri AC, 81 kg) 1237

10. Tóth Krisztián (MTK Budapest, 90 kg) 1035

12. Vég Zsombor (Ceglédi VSE, 100 kg) 995

22. Özbas Szofi (BHSE, 63 kg) 695

-----------------------------------------------

26. Varga Brigitta (MTK Budapest, 63 kg) 515

29. Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE, +100 kg) 462*

28. Gercsák Szabina (DVTK, 70 kg) 403

44. Sáfrány Péter (Miskolci VSC, 90 kg) 305

46. Nerpel Gergely (TFSE, 90 kg) 277

(*kontinentális kvótával)

(Forrás: judoinfo)