Szerencsére már jobban van, lábadozik, de nemrég az élete is veszélybe került Laczik Zsoltnak. A Győri LK elismert sportvezetője még tavaly decemberben kapott agyvérzést.

„Igazából nem a tipikus tüneteivel jelentkezett a betegség, egyik reggel elment a hangom, alig tudtam felkelni, egyszerűen nem tudtam menni, lépni. Kettős látásom is lett” – meséli az eredményes klub vezetőedzője, aki azonnal orvoshoz fordult.

„A sürgősségin sem gondoltak először stroke-ra, emiatt a belgyógyászatra kerültem, ahol megállapították, hogy elég magas a cukrom. Innen – hála dr. Dézsi Csaba Andrásnak, akivel a sport kapcsán régóta ismerjük egymást, s a kórház folyosóján találkoztunk, amikor egy vizsgálatra toltak – átszállítottak a kardiológiára. Az MRI aztán kimutatta, nyolc-kilenc helyen volt kisebb vérzés az agyamban. Ha ezek nagyobbak lettek volna, nem biztos, hogy most beszélgethetnénk.”

A 62 éves sportvezetőt a napokban engedték ki a győri kórházból.

„Újra meg kellett tanulnom járni, ahogy egyensúlyozni is. Utóbbit ugyan pótolja az agy, de meg kellett tanítani neki. Hálás vagyok a belosztály, a kardiológia, a neurológia orvosainak, ápolóinak és a rehabilitáción dolgozóknak. Érdekesség, hogy épp egy váltás után ért a baj, lefogytam vagy húsz kilót. Lehet, hogy szűrésekre, vérvételre gyakrabban kellett volna járnom, de amúgy még most sem tudom, mi okozhatta a stroke-ot. A kórházban meglepően sok harminc-­hatvan év közötti sorstársammal találkoztam. Most itthon próbálom meg visszanyerni a korábbi formám. Vettem egy elliptikus trénert és egy ballstepet. Utóbbi egy egyensúlyozó pad, hasonlít a gördeszkára, csak kerekek helyett négy labda van rajta. Sokat gyakorolok, nem szabad feladni, s ezt üzenném a hozzám hasonló betegséggel küszködőknek is.”

Laczik Zsolt

Mindeközben a Győri LK-nál sem állt meg az élet.

„Szerencsére az egyik korábbi versenyzőm, Boros László átvette a feladataimat, s viszi tovább a klubot. Minden gyerek ugyanúgy edzhet, versenyezhet, ahogy korábban. A szövetségi feladataimat nyilván egy ideig nem tudom ellátni, de a szervezőbizottságban vállalt munkába minél előbb be szeretnék kapcsolódni. Nagy feladat a jövő évi győri Eb előkészítése, aminek természetesen én is a részese akarok lenni.”