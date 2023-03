Nem vár egyszerű feladat a Motherson-Mosonmagyaróvári KC NB I-es női együttesére ma, amikor az M4 Sport TV közvetítése miatt a megszokottnál fél órával korábban, 17.30 órakor az MTK Budapest gárdáját fogadja az UFM-arénában.

„Az MTK játékoskerete kicserélődött amióta én eljöttem, több edzőjük is volt, de most úgy látszik, hogy megtaláltak a legjobb felállást – nyilatkozta a mérkőzés előtt Tóth Eszter, az MKC csapatkapitánya. – Jó formában vannak, de felkészültünk a találkozóra, újabb két pontot akarunk szerezni. A harmadik helyről nem mondtunk még le, tehát hétről hétre egyenletes teljesítményt kell nyújtanunk. A ránk jellemző gyors, dinamikus játék szükséges, olyan fokuszált kézilabda, amelyben kevés hibát vétünk. Nem lesz könnyű mérkőzés, mi viszont szeretjük a kihívásokat és a szurkolóink jelenléte is komoly erőt ad nekünk. Ezen a találkozón és is szeretnék jobban játszani, többet tenni a sikerért, végre ismét úgy kézilabdázni, ahogy elvárom saját magamtól.”