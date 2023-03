Tavaszi rajt előtti sajtótájékoztatóját tartotta tegnap az ETO FC Győr NB I-ben ezüstérmes, valamint Magyar Kupa-győztes csapata.

Horváth Cs. Attila, a női szakág vezetője bevezetőjében elmondta: a tavalyi eredményekkel magasra tették a mércét , de idén sem szeretnék lejjebb adni. A céljuk, hogy mindkét kiírásban bekerüljenek a döntőbe, ott pedig a lehető legjobban szerepeljenek. Erre minden esélyük meg is van, hiszen a bajnoki táblázaton a második helyen állnak - szombaton 14 órakor a Haladás együttesét fogadják -, a Magyar Kupában pedig jövő kedden szintén a szombathelyikekkel játszanak a fináléért.

A csapat vezetőedzője, Dörnyei Balázs szerint jól sikerült a felkészülés, a csapat készen áll a bajnoki rajtra. Jelentősebb sérülés nem zavarta a munkát, így egyelőre minden feltétel adott a jó szerepléshez.

A téli szünetben sikerült megerősíteni az amúgy elég szűkös játékoskeretet: az amerikai Mia Hollingworth és a Bundesligából hazatérő, korábban a Ferencvárosban és az MTK-ban is szerepelt Kocsán Petra érkezett Győrbe. Amint elmondták: mindketten jól érzik magukat a csapatnál és bíznak a jó szereplésben.

Tóth Miklós klubigazgató elmondta: az ETO tulajdonosainak döntése volt, hogy megerősítik a játékoskeretet, mert úgy ítélték meg, a női csapatnál végzett munkában benne van a siker lehetősége. Ő is bízik benne, hogy ez idén is jó eredményekben mutatkozik majd meg. Örülnek annak, ha a klub valamely csapata sikeres, mert ETO csak egy van.

A város vezetése nevében Szeles Szabolcs alpolgármester szenvedélyes, klubszeretettől átitatott hangon szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy az önkormányzat tavaly döntött úgy, hogy támogatja a női csapatot, ez egyben egy erkölcsi kiállás is volt az ETO mellett.

A városi támogatás idén is megmarad, továbbra is segítik anyagilag is a csapatot. Személy szerint ő maga is azt reméli, hogy olyan sikereket élhet át a lányok által, mint a tavalyi kupagyőzelem volt. Majd így fejezte be a mondandóját:

„Az ETO nem élet és halál kérdése, hanem sokkal több annál.”