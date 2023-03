– Hosszas egyeztetések előzték meg ennek a munkakörnek a visszaállítását a klubban, amelyet a városvezetés, a névadó szponzor és Guntram Thurnher elnök egyaránt támogatott – kezdte Szász-Fejér István. – Az utóbbi időben megnövekedett feladatok miatt szükségessé vált egy operatív, a napi munkát irányító vezető személye. Nagyon örültem a felkérésnek, de át kellett gondolnom, hogyan tudnék egyszerre két fronton helytállni. Ugyanis több mint tizenhét éve egy budapesti központú gyógyászati segédeszközök forgalmazásával foglalkozó vállalkozást vezetek. Ahhoz, hogy most ezt a számomra izgalmas kihívást megfelelően el tudjam látni, a cégem vezetését át kellett alakítanom. Az MKC-ban való feladatokat azonban segíteni fogja, hogy 2020 nyara óta elnökségi tag vagyok, tehát ismerem a klubot, a helyi viszonyokat, illetve a körülményeket.

Az új sportvezető tizenhárom éves kora óta részese a kézilabdázásnak. Szülővárosában, Sepsiszentgyörgyön a helyi sportiskolában, később pedig a másodosztályú csapatban játszott az 1989-es román forradalomig. Kerettag volt a román ifjúsági és juniorválogatottban, de egy komoly bokasérülést követően már csak alacsonyabb osztályú budapesti csapatokban kézilabdázott. Magyarországra 1990-ben jött, amikor felvették a Testnevelési Egyetemre, ahol kézilabda szakedzői képesítést szerzett. Ezt követően az élete más irányt vett, viszont edzőként rövid ideig dolgozott Mosonmagyaróváron, a Mogacc megyei bajnokságban szereplő férfi kézilabdacsapatát irányította.

– Lassan húsz éve élek ebben a városban, már Mosonszolnokon is bérletes szurkolója voltam az MKC-nak, néhány éve pedig szponzorként is támogatom a klubot. Ezt követte a szerepvállalásom az elnökségben, most pedig őszinte lelkesedéssel várom a klubigazgató munkát. Az MKC néhány év alatt jutott el olyan szintre, hogy ma már a nemzetközi mezőnyben szerepel, Magyarországon pedig tradicionális klubokkal versenyez. Úgy gondolom, ez óriási érték, amit úgy kell tovább fejleszteni, stabilizálni, mint egy céget, hiszen ez egy sportvállalkozás. Össze kell hangolni a szakmai és a gazdasági lehetőségeket, valamint úgy kell tovább építeni a klubot, hogy a felnőttcsapat, az utánpótlás és az irodai háttér együttesen fejlődjön. Számomra ez igazi kihívás lesz, olyan feladat, amire mindig is vágytam – mondta végezetül Szász-Fejér István.